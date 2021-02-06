علاء عبد العال: حزين بالتعادل ضد الإنتاج الحربي.. ومعدل الفرص زاد منذ قدومي

السبت، 06 فبراير 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

وادي دجلة - أسوان - علاء عبد العال

عبر علاء عبد العال المدير الفني لأسوان عن حزنه بعد تعادل فريقه مع الإنتاج الحربي في الدوري.

وتعادل أسوان مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 12.

ويعد التعادل هو الخامس على التوالي منذ قدوم علاء عبد العال لتدريب الفريق.

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وقال علاء عبد العال بعد المباراة لإذاعة الشباب والرياضة: "حزين بسبب التعادل لأننا كنا قريبين من تحقيق الفوز".

وأضاف "قدما مباراة جيدة في ظل ضغط جدول المباريات لأننا نلعب كل 3 أيام".

وتابع "لعبنا منذ يومين ضد سيراميكا كليوباترا وتقدمنا في النتيجة وهم من تعادلوا، ونفس السيناريو حدث في مباراة اليوم".

واستمر "نقطة التعادل ليست سيئة، وأحمد عبد الظاهر أضاع فرصة كانت كفيلة بتغيير النتيجة تماما وذلك قبل هدف الإنتاج الحربي".

وعن إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد لهدف أحمد الصغيري بعد لمسة يد على أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق، قال: "أنا مع تنفيذ تقنية الفيديو، لكن هل لمسة اليد غيرت مسار الكرة بشكل مؤثر؟".

وفسر "أحاول أن أجعل صفقات يناير تشارك بشكل تدريجي في الفريق وأحاول تثبيت التشكيل الأساسي للفريق".

عن كثرة التعادلات، قال: "نلعب وفقا لإمكانياتنا وقدرات المنافس. لعبنا ضد غزل المحلة في ملعبه ثم الزمالك ثم وادي دجلة في ملعبه ثم سيراميكا ثم الإنتاج الحربي المنتعش بفوزه في الجولة الماضية أمام الجونة".

وأردف "لا ألعب على التعادل بدليل أننا تقدمنا في النتيجة في مباراتين، وهذا وارد في كرة القدم، وإذا لم نستطع الفوز فلا نخسر نقطة التعادل".

وأتم "زاد معدل خلق الفرص أمام مرمى المنافسين، وهذا لم يكن موجودا من قبل، لكن لا يحالفنا التوفيق".

التعادل رفع رصيد أسوان للنقطة الـ11 في المركز الـ11 من 11 مباراة، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة التاسعة في المركز الـ16 من 11 مباراة.

أسوان الإنتاج الحربي
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