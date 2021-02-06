اقترب الهبوط؟ لايبزج يكتسح شالكه.. ودورتموند يواصل سقوطه الحر

خسر شالكه أمام ضيفه لايبزج بثلاثة أهداف دون رد في ملعب فيلتينز أرينا، بالجولة 20 من الدوري الألماني.

وسجّل أهداف لايبزج: نوردي موكيلي، ومارسيل سابيتسر، وويلي أوربان بالدقائق 45، و73، و87.

ليرفع لايبزج رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، وبفارق 3 نقاط عن فولفسبورج صاحب المركز الثالث.

فيما تجمّد رصيد شالكه عند 8 نقاط في المركز 18 –الأخير- وبات في حاجة إلى معجزة حقيقية لتجنب الهبوط تحت قيادة السويسري كريستيان جروس الذي تولى قيادة الفريق بعد نهاية الدور الأول.

ويبتعد شالكه عن أقرب مراكز الهبوط بـ 9 نقاط كاملة، ولم يحقق إلا فوز واحد في الدوري الألماني هذا الموسم.

وشهدت المباراة تسجيل لايبزج لهدفه رقم 300 في تاريخه بالدوري الألماني خلال 156 مباراة فقط.

وفي مباراة أخرى، تواصلت النتائج السلبية لـ بوروسيا دورتموند، وخسر أمام ضيفه فرايبورج بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب شفارتسفالد شتاديون.

فرايبورج تقدّم في الدقيقة 49 بواسطة الكوري وو ييونج جيونج، قبل أن يضيف زميله جوناثان شميد هدفا ثانيا سريعا في الدقيقة 52.

وسجل الطفل المعجزة يوسوفا موكوكو هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 76 بعد تمريرة إرلينج هالاند.

ليتجمد رصيد دورتموند عند 32 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه هزيمته الثامنة في الدوري، ويرفع فرايبورج رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن.

وسيتراجع دورتموند إلى المركز السابع لو فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه كولن مساء اليوم السبت.

وفي مباراة ثالثة، اكتسح باير ليفركوزن ضيفه شتوتجارت بنتيجة 5-2 في ملعب باي أرينا.

تقدّم ليفركوزن بهدفي كريم ديميرباي في الدقيقتين 18 و31، قبل أن يقلّص ساشا كالايدزيتش الفارق للضيوف في الدقيقة 50.

لكن ليفركوزن سجل هدفين آخرين في الدقيقتين 56 و68 عن طريق ليون بايلي وفلوريان فيرتس.

قبل أن يعود كالايدزيتش ويقلّص الفارق مجددا في الدقيقة 77.

فيما سجل الوافد الجديد من ليستر سيتي ديماراي جراي هدف ليفركوزن الخامس بالدقيقة 84 بعد دخوله بـ 10 دقائق فقط.

ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد شتوتجارت عند 25 نقطة في المركز العاشر.

شهدت المباراة وصول فيرتس لاعب ليفركوزن صاحب الـ 17 عاما إلى 5 أهداف في مسيرته بالدوري الألماني، وهو أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل هذا القدر من الأهداف قبل إتمامه عامه الثامن عشر.