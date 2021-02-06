الخامس على التوالي.. أسوان يعود بتعادل معتاد من ملعب الإنتاج

واصل أسوان سلسلة تعادلاته في الدوري بتعادل خامس على التوالي منذ وصول علاء عبد العال مدرب الفريق الجديد.

وتعادل أسوان مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق على ملعب الأهلي WE السلام، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

التعادل هو الخامس لـ أسوان على التوالي والخامس لهم في 5 مباريات قادهم علاء عبد العال فيهم، تعادلوا فيهم جميعا.

تقدم محمد جابر لـ أسوان، قبل أن يدرك محمد طلعت التعادل للإنتاج الحربي.

التعادل رفع رصيد أسوان للنقطة الـ11 في المركز الـ11 من 11 مباراة، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة التاسعة في المركز الـ16 من 11 مباراة.

أسوان تقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد جابر "ميدو".

وفي الدقيقة الـ41 سدد محمد فييرا وكاد يسجل التعادل، لكن خالد وليد تصدى لها وحولها إلى ركنية.

أحمد الصغيري سجل الهدف الثاني لـ أسوان في الدقيقة الـ60 من تصويبة R2 رائعة، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب لمسة يد على أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق.

أحمد عبد الظاهر نفسه انفرد تماما بالمرمى في الدقيقة الـ77، لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس أحمد يحيى.

وفي الدقيقة الـ84 أدرك محمد طلعت التعادل للإنتاج الحربي بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.