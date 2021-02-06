مؤتمر بيولي: على ميلان التعامل مع الضغط.. وأُعجبت بأداء إبراهيموفيتش ضد بولونيا

يؤمن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان أن الضغوط ستزيد على فريقه لذلك عليهم التعامل مع الضغط بشكل جيد، مؤكدا أن زلاتان إبراهيموفيتش قدم أداءً رائعا ضد بولونيا.

ويلعب ميلان ضد كروتوني في الجولة 21 للدوري الإيطالي، غدا الأحد على ملعب سان سيرو.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علينا أن نتعامل مع الضغط لأن الصعوبات ستزيد، لكنها ميزة أن يكون لدينا هذا التوع من الضغط".

وواصل "ليست المرة التي نجد أننا خلف إنتر مع تبقي مباراة لنا".

وأضاف "لقد حصل كروتوني على عدد نقاط أقل من الذي يستحقه؛ لكن علينا أن نعود لقمة ترتيب الدوري غدا".

وحول عدم خوض أي مباراة منذ أسبوع، قال: "هذا لم يحدث منذ فترة طويلة، لكننا قمنا بتحليل بعض المواقف التكتيكية، وقمنا بالعمل على الجانب البدني".

وعن طموح ميلان، قال: "أول 7 فرق في الترتيب قادرة على الفوز بالدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا؛ لكننا لا نريد أن نكون ضمن الفرق الثلاثة المحبطة".

ويتأهل أول 4 فرق من الدوري الإيطالي لدوري أبطال أوروبا.

وأشاد بيولي بأداء إبراهيموفيتش ضد بولونيا، وقال: "كان مصمما (على التسجيل) لقد أُعجبت بما قدمه

فيما يبدو أن الجزائري إسماعيل بن ناصر سيغيب عن اللقاء "يعاني من إلتهاب في الشعب الهوائية ودرجة حرارته مرتفعة ولم يتدرب معنا وسيتم تقييم حالته غدا".

واختتم "هاكان تشالهان أوجلو لاعب مهم بالنسبة لنا. ما حدث قد يؤثر على حالته لكننا سعداء بعودته لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا. سأقرر إذا كان سيبدأ أم لا".

ويحتاج ميلان للفوز على كروتوني للعودة لصدارة الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 20 مباراة خلف إنتر المتصدر برصيد 47 مباراة من 21 مباراة.