خبر في الجول - الإسماعيلى يتجه لإجراء تغييرات في الجهاز المعاون

السبت، 06 فبراير 2021 - 18:33

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيراميدز

تتجه إدارة الإسماعيلى إلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى المعاون لدراجان يوفيتش المدير الفني للفريق.

وعلم FilGoal.com أن التفكير في الوقت الحالي يدور حول تعيين مدربا عاما بدلا من أحمد العجوز ومدرب حراس المرمى بدلا من سعفان الصغير.

وتأتى هذه التغييرات فى إطار ما تقوم به اللجنه الفنية الجديدة للنادى بهدف المساهمة فى تعديل أوضاع الفريق.

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وتضم اللجنة كل من: علي أبو جريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني.

كان الإسماعيلي قد خسر ضد سموحة بهدفين دون مقابلة في الجولة الماضية.

ولم يحقق الإسماعيلي أي انتصار في عام 2021

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

الإسماعيلي الدوري المصري
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