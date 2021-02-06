ميلينكوفيتش سافيتش: سأفعل كل ما أستطيع حتى ألعب في ريال مدريد

عبّر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو، عن رغبته الشديدة في اللعب لـ ريال مدريد يوما ما.

لاتسيو يواجه بايرن ميونيخ في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لاعب الوسط الصربي كان يتمنى خصما مختلفا.

وقال ميلينكوفيتش سافيتش لمحطة نوفا الصربية: "ينتظرنا عمل جاد من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لكن في الحقيقة تمنيت مواجهة ريال مدريد حتى أتبادل معهم الأقمصة".

وتابع: "أحلم باللعب لـ ريال مدريد منذ طفولتي، إنه الهدف الأكبر في مسيرتي، وسأفعل كل ما أستطيع لتحقيقه".

وأتم: "أظن أننا قادرين على تقديم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ".

ميلينكوفيتش سافيتش (25 عاما) يلعب في لاتسيو منذ انتقاله إليه قادما من جينك البلجيكي بصيف 2015 مقابل 18 مليون يورو.

ويمتد عقد ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو حتى صيف 2024.

وخاض ميلينكوفيتش سافيتش 24 مباراة مع لاتسيو الموسم الحالي، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع 7.

وساهم ميلينكوفيتش سافيتش في تتويج لاتسيو بكأس إيطاليا 2019، وبكأس السوبر 2017 و2019.