مؤتمر كومان: ضغط المباريات يقتل اللاعبين.. وأثق بجريزمان للغاية

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن ضغط المباريات "يقتل اللاعبين" في إشارة لشدة الإرهاق، مشيرا إلى أنه يثق للغاية في إمكانيات أنطوان جريزمان مهاجم الفريق.

ويلعب برشلونة ضد ريال بيتيس، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإسباني.

وتحدث كومان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن ضغط المباريات، وقال: "عدد المباريات التي نلعبها في المسابقات الثلاثة، مع جائحة كورونا يجعل كل الأشياء أكثر صعوبة".

وأضاف "عليك أن تتحدث للاعبين لتعرف حالتهم لبدنية وشعورهم، وأحيانا يكون عليك أن تعطي لاعبا قسطا من الراحة، لتحافظ على لاعبيك في أفضل حال".

وتابع "إذا قُمنا باحتساب مباراة الغد، فسيكون هناك 12 مباراة متتالية منها 11 خارج ملعبنا".

وشرح "سنلعب في التاسعة مساءً ثم سنعود للتدريب في الثالثة عصرا لليوم التالي، وهذا صعب للغاية على اللاعبين. نحتاج للمساعدة".

وواصل"أتمنى أن يُعيد الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني النظر في عدد المبارايت التي يلعبها اللاعبون، فهذا ليس طبيعا. علينا أن نلعب ونخوض رحلات (بين المدن) ولدينا جدول مزدحم، بالإضافة لخوض كأس السوبر في بطولة بين 4 فرق، وهذا كثير للغاية برأيي".

وشدد موضحا خطورة كثرة المباريات"هذا يجب أن يتوقف، لأنه يقتل اللاعبين، سيكون لدينا العديد من الإصابات نتيجة لهذا".

واختتم هذه النقطة موجها حديثه للاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني "أتمنى أن يتخذوا قرارا يوما ما يساعد اللاعبين ويحافظ على لياقتهم".

وحول تألق جريزمان مع الفريق مؤخرا، قال: "لقد تحدثت معه حين وقعت على عقد تدريب برشلونة وقلت له: أثق بك للغاية، عليك أن تعلم أهميتك للفريق".

وأضاف "لقد بدأ (الموسم) دون فاعلية لكني لم أشك بقدراته، حتى استعاد مستواه".

واستمر "لا يمكنك أن تطلب منه أن يقدم المزيد، هو هام للغاية بالنسبة للفريق".

وسجل جريزمان 12 هدفا وصنع 8 هذا الموسم خلال 29 مباراة مع برشلونة.

وعن أداء برشلونة في الفترة الأخيرة، قال: "لا يمكنني أن أنكر أنني أشعر بالسعادة مباراة بعد الأخرى".

وواصل"لقد أحببت هذه المباراة لكن في مباراة الغد علينا أن نثبت أنفسنا وأننا عُدنا للطريق الصحيح".

وعن المنافسة على لقب الدوري، قال: "الأمل متواجد دائما، فارق النقاط كبير (مع أتليتكو) كما أنهم لعبوا مباراة أقل".

وأتم"علينا أن نواصل تحقيق الانتصارات رغم أن هذا شيئا صعبة، لكننا متفائلون لأننا تطورنا في العديد من الجوانب".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، فيما يتصدر أتليتكو مدريد الدوري برصيد 50 نقطة من 19 مباراة.