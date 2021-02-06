أبو تريكة يعلن حضور مباراة الأهلي وبايرن من مدرجات "التالتة شمال"

اختار محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي السابق حضور مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية من مدرجات الجماهير الحمراء.

ويلعب الأهلي ضد بايرن ميوينخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء الإثنين المقبل.

وقرر أبو تريكة حضور مباراة الأهلي وبايرن التي تقام في استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

على أن يحضر أبو تريكة المباراة من مدرجات جماهير الأهلي في "التالتة شمال".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية قطر 2020 بالفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات.