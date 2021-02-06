أبو تريكة يعلن حضور مباراة الأهلي وبايرن من مدرجات "التالتة شمال"
السبت، 06 فبراير 2021 - 17:55
كتب : FilGoal
اختار محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي السابق حضور مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية من مدرجات الجماهير الحمراء.
محمد أبو تريكة
النادي : معتزل
ويلعب الأهلي ضد بايرن ميوينخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء الإثنين المقبل.
وقرر أبو تريكة حضور مباراة الأهلي وبايرن التي تقام في استاد المدينة التعليمية في الدوحة.
على أن يحضر أبو تريكة المباراة من مدرجات جماهير الأهلي في "التالتة شمال".
وتأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية قطر 2020 بالفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات.
وين بو تريكة في مباراة @AlAhly القادمة⁉️
تابعوا المقابلة الحصرية على حساباتنا مع @trikaofficial و @WaelGomaa غداً في تمام الساعة ٦ مساءً بتوقيت الدوحة #قطر #الاهلي pic.twitter.com/VJWwtZnT5j— Road to 2022 (@roadto2022) February 6, 2021