انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فنرباهتشه وجالاتا سراي في درب إسطنبول، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري التركي.

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نهاية المباراة

تقنية الفيديو ألغت هدف التعادل.

ق. 75 جووول التعادل عن طريق أوزان توفان.

ق. 62 ميسوت أوزيل يشارك بدلا من إينر فالنسيا.

ق. 57 رأسية من مصطفى محمد بجانب القائم.

Mostafa nın kafası az farkla dışarda pic.twitter.com/ISioXG96Sq — GalaFHD1905 (@GalaFhd1905) February 6, 2021

ق. 53 جووول أول عن طريق مصطفى محمد. استلم الكرة وراوغ داخل منطقة الجزاء ثم سدد بيمناه أرضية في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 ركنية يقابلها سماتا برأسية ويتصدى لها موسليرا أيضا.

ق. 38 تصويبة من خوسيه سوزا يتصدى لها موسليرا إلى ركنية.

وعادت الكرة إلى لاعب فنرباهتشة الذي أرسل عرضية جديدة وأبعدها مصطفى محمد مجددا لكن بصدره ليطالب لاعبو فنرباهتشة بركلة جزاء. تشاكير حكم اللقاء انتظر تقنية الفيديو ثم أشار باستمرار اللعب.

ق. 28 مخالفة نّفذت داخل منطقة الجزاء وأبعدها مصطفى محمد برأسه بعيدا عن مرمى فريقه.

ق. 2 علي ساماتا يراوغ موسليرا ويهدر أمام المرمى الخالي في أولى فرص فنرباهتشة الخطرة.

بداية المباراة