NBA - اختيارات الأفضل للمشاركة في مباراة كل النجوم بعيون إفريقية

تجمع مدونة دوري كرة السلة للمحترفين (Blogtable) الإفريقية كل شهر عددًا من خبراء كرة السلة من مختلف أنحاء القارة للرد على بعض الأسئلة الملحة المتعلقة بموسم 2020-21 من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

تأكدت إقامة فعاليات مهرجان كل النجوم للموسم الحالي بعدما كانت التقارير تشير إلى صعوبة إقامته بسبب فيروس كورونا.

لتقام مباراة كل النجوم في أتالانتا يوم 7 مارس المقبل.

وتقتصر فعاليات كل النجوم على مباراة كل النجوم وتحدي المهارات فقط.

من هم نجومك المفضلين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعام 2021؟ سؤال جاوب عليه خبراء كرة السلة في قارة إفريقيا.

أمين العمري، صحيفة لو ماتان (المغرب):

في القسم الغربي ستيفن كيري (جولدن ستيت واريورز) يؤدي أداءً مميزًا، وعودته إلى اللعب كانت مميزة مع نجاحه في تحقيق حلمه بالحصول على لقب كبير.

ليبرون جيمس (لوس أنجليس ليكرز) ولوكا دونشيتش (دالاس مافريكس) ونيكولا يوكيتش (دنفر ناجيتس) كانوا على مستوى جبار طوال هذا العام المجنون. يوجد كذلك أنتوني ديفيس (لوس أنجليس ليكرز) كنجم جديد الذي يحقق طفرة كبيرة.

القسم الشرقي - جيمس هاردن (هيوستن روكتس) وكيفن دورانت (بروكلين نيتس) قد اكتشفا كيمياء جديدة بينهما في فريق بروكلين نيتس، وأرقامهما تؤكد على أن أسلوب اللعب الهجومي هو كل شيء.

أيضًا جويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز) بمثابة إعصار على الملعب. وكل من جيلن براون (بوسطن سلتيكس) وجيسون تاتوم (بوسطن سلتيكس) من خامة جيدة، ويسيران على درب النجوم الكبار منذ عامين ونصف.

محمد يوسف، في الجول (مصر):

القسم الغربي - نيكولا يوكيتش وكواي ليونارد (لوس أنجليس كليبرز) وليبرون جيمس وستيفن كيري ولوكا دونشيتش.

القسم الشرقي - كيفن دورانت وجويل إمبيد ويانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس) وبرادلي بيل (واشنطن ويزادرز) وجيلن براون.

لقد اخترت هذه المجموعة لأنهم جميعًا متشابهون، فكلهم يلعبون كرة سلة جميلة ويظهرون مستوى عاليًا من المهارة الكبيرة، ومن ثم تكون المباريات التي يلعبون فيها ممتعة للغاية.

نافي عمار فول، دبليو آي دبليو سبورت (السنغال):

القسم الشرقي - جيمس هاردن وكيري إيرفينج (بروكلين نيتس) ويانيس أنتيتوكونمبو وكيفن دورانت وجويل إمبيد.

القسم الغربي: لوكا دونشيتش وستيفن كيري وليبرون جيمس وأنتوني ديفيس وكواي ليونارد.

هؤلاء هم أفضل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في رأيي، اللاعبون أمثال جويل إمبيد وليبرون جيمس ويانيس وحتى هاردن كلهم يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وكل من ستيفن كيري وكيفن دورانت قد حققا عودة عظيمة ولا بد أن هذا موسم ممتاز لكايري إيرفينج كذلك.

نيكاسيوس أجواندا، مجموعة كلاودز ميديا (تنزانيا):

القسم الغربي - ليبرون جيمس.. هل سيثبت هذا الموسم أنه أفضل لاعب في الدوري؟ ربما ليس الأفضل في رأي الجميع، لكن لا يزال الكثيرون يرونه الأفضل؛ لم يظهر عليه أي علامة على التعب، وأرقامه ترشحه لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم.

كواي ليونارد.. يوجد مهمة كبيرة تنتظر كواي، وهي التخلص من العيوب التي ظهرت عليه في المباريات الفاصلة الأخيرة. يبدو أنه قد رد على جميع المشككين، ويرى البعض أنه يتفوق على الجميع في سباق نيل جائزة أفضل لاعب في الموسم.

نيكولا يوكيتش، جويل إمبيد هو أفضل مركز في الدوري في نظر الكثيرين، لكن الجوكر نيكولا قد حقق أرقامًا خرافية هو الآخر. إنه أفضل نقطة مركزية، إذا كان يمكننا إطلاق عليه لقب كهذا، فقدراته في صناعة اللعب تفوق كل التوقعات.

لوكا دونشيتش.. فريقه كان أقل من المتوقع، لكن أرقامه الشخصية لا تُضاهى. لا بد أن يشارك بصورة أساسية في الموسم الثاني على التوالي.

ستيفن كيري.. كنت أقارن بينه وبين داميان ليلارد، لكني تذكرت أن داميان نفسه كان متقنعًا أن ستيفن سيواجه أسلوب حياة مختلف في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم. ستيفن يقدم المستوى المعتاد منه حتى الآن، وكان قائدًا جيدًا رغم قلة الخيارات المتاحة في قائمة الفريق. لكني لن أمانع إذا اختار شخصًا ما داميان ليلارد كذلك.

القسم الشرقي - جويل إمبيد.. لقد حقق نجاحًا مثاليًا في كرة السلة مع المدرب دوك ريفرز، وأرقامه ترشحه بشدة لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم، ويمكن اعتباره أفضل لاعب مركز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.

يانيس أنتيتوكونمبو.. هذا اللاعب القوي الحائز على جائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل قد بدأ بنفس المستوى المميز. وبالرغم من خفوت بريقه مع ظهور نجوم آخرين في القسم الشرقي (بالأخص فريق بروكلين نيتس)، إلا أن مستواه لا يزال لا يُصدق.

كيفن دورانت.. من كان يظن أن هذا الرجل سيعود من إصابة في وتر أكيليس ليكون أحد أفضل اللاعبين في الدوري؟ بل يلعب وكأنه لم يتعرض لإصابة من الأساس. إنه ماكينة تسجيل أهداف لا تكل ولا تمل.

برادلي بيل.. لقد كان فيقه كارثيًا ولم يجد الانسجام الذي كان يتوقعه، لكن هذا لم يمنعه من التربع على عرش هدافي الدوري.

جيمس هاردن.. لقد اخترت جيمس لأن أرقامه مميزة للغاية، ولم يتوقف عن المحاولة التطور والتميز في صناعة الأهداف. أرغب في وجود لاعب مميز مثل في فريقي.

ريفيلو سيبيكو، دايلي ميل وجارديان (جنوب إفريقيا):

القسم الغربي - نيكولا يوكيتش وليبرون جيمس وبراندون إنجرام (نيو أورليانز بيليكانز) وداميان ليلارد (بورتلاند تريل بليزرز) وستيفن كيري.

القسم الشرقي - كيفن دورانت وجويل إمبيد وبام أديبايو (ميامي هيت) وجيلن براون وفريد فان فليت (تورونتو رابتورز).

للأسف القائمة لا تكفي لذكر جميع اللاعبين المميزين. يمكنني ذكر كذلك جيمي باتلر (ميامي هيت) وسي جي ماكولوم (بورتلاند ترايل بليزرز).

روتيمي أكينديل، محطة بيت إف إم (نيجريا):

القسم الشرقي - كولين سيكستون (كليفلاند كافالييرز): فريق كافالييرز ليس من أفضل الفرق، لكن مستوى كولين الرائع قد حافظ على وجودهم في المنافسة.

جيلن براون.. إنه عبقري ومؤثر للغاية في فريق سلتيكس، جويل إمبيد: أفضل لاعب إفريقي لدي، كما أنه عبقري وأساسي في فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز. أكثر ما أحبه فيه هو مثابرته التي لا تتوقف

كيفن دورانت.. أختاره في المقدمة ليكون كابتن فريقي لما يتميز به من تاريخ وتأثير. يمكن بفضل مستواه أن يتأكد فريق بروكلين نيتس من تقديم أداء جيد هذا الموسم، يانيس أنتيتوكونمبو: لا يزال أهم ركيز في فريق ميلووكي باكس.

القسم الغربي - ليبرون جيمس.. أفضل لاعب ولا يزال له مكانة محفوظة في التشكيل الأساسي، بمستواه وليس باسمه فقط. أداءه ثابت وقوي حتى اللحظة مع فريق لوس أنجليس ليكرز. سأحتفظ به كقائد فريقي.

ستيفن كيري.. لاعب أسطوري آخر. يبدو أنه تخلص من الإصابة سريعًا، وبدأ بداية جيدة في هذا الموسم.

بول جورج.. يبدو أنه مصمم على تصحيح أخطائه التي كان يرتكبها في المواسم السابقة. إنه يستحق مكانًا في فريقي، لوكا دونشيتش: موهبة استثنائية.

نيكولا يوكيتش.. على الأرجح أنه سيتفوق على زيون ويليامسون. أرقامه الخرافية قد منحته مشاركة أساسية مستحقة.

ستيوارت هيس، صحيفة آي أو إل (جنوب أفريقيا): القسم الغربي:

ليبرون جيمس.. سمعته تسبقه دائمًا، وهو مرشح لجائزة أفضل لاعب في الموسم وهو بعمر 36 عامًا، ولا يزال يستفز المشاهدين بحديثه كي ينتقل بالمنافسة إلى نقطة أخرى، حتى مع وجود عدد صغير من المشاهدين في الملعب. نيكولا يوكيتش: هل يمكن لأي أحد أن يتجاهل هذا الجوكر؟ النصف الأول من هذا الموسم كان حتى اللحظة دوري "للكبار"، وقد قدم لنا ما يثبت أنه أحدهم.

أنتوني ديفيس.. أعلم أنني قد اخترت الجوكر، لكن لا يمكنني تجاهل أنتوني ديفيس لما يقدمه من موسم خرافي في فريق لوس أنجليس ليكرز. وعندما ترى المراكز الأولى في القسم الشرقي ستعرف لماذا أفضل القسم الغربي.

داميان ليلارد.. يلعب في بورتلاند الذي تُعرض مبارياته متأخرًا (أو مبكرًا جدًا بتوقيت أفريقيا) لذلك لا يشاهده الكثيرون. هذا الأداء في الثواني الأخيرة ضد فريق شيكاغو بولز كانت عرضًا آخر لمهارته الكبيرة وقدرته التنافسية المذهلة.

ستيفن كيري.. ستيفن يحارب الوقت ليبدأ الموسم، ويقدر على إبقاء فريق جولدن ستيت واريورز في المنافسة للعب مباراة فاصلة، هذا أمر ممتع للمشاهدين.

القسم الشرقي - يانيس أنتيتوكونمبو.. قد وضع مستوى معياري لنفسه، وتمكن من الحفاظ على ذلك المستوى في السنوات الأخيرة الماضية. كيفن دورانت: ماكينة تسجيل.

جويل إمبيد.. (تلاحظ أنني اخترت اللاعبين الكبار الثلاثة في القسم الشرقي كذلك) كان بمستوى لا يُصدق هذا الموسم بمتوسط 28 نقطة في المباراة. برادلي بيل: فريق واشنطن ليس بالمميز، لكن برادلي كان النقطة المضيئة في ذلك الفريق هذا الموسم. بين سيمونز: نضج ليصير قائداً كبيرًا في الملعب لفريق فيلادلفيا.