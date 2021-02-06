انتهت في إسبانيا - ويسكا (1) (2) ريال مدريد.. فوز قيصري

يحل ريال مدريد ضيفا على ويسكا في ملعب إل ألكوراز بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.84 جوووووووووووووول فاران يسجل الثاني بعد متابعة جديدة داخل منطقة الجزاء

ق.81 تصدٍ جديد من ألفارو فيرنانديز أمام تسديدة بنزيمة اليسارية الرائعة

ق.78 دخول مارفين وماريانو بدلا من ميندي وفينيسيوس

ق.77 تصدٍ مستحيل من ألفارو فيرنانديز بعد تسديدة بنزيمة من مسافة قريبة

ق.71 هجمة مرتدة سريعة تستقر عند رافا مير الذي أطلق تسديدة قوية مرت أعلى العارضة بقليل

ق.71 أسينسيو ينفذ ركلة حرة مباشرة تصطدم بالحائط البشري

ق.69 تهديد أول من مارسيلو بتسديدة يمينية مرت بجوار القائم بقليل

ق.68 فرصة جماعية رائع من ريال مدريد ينهيها بنزيمة بتسديدة يسارية يتصدى لها ألفارو فيرنانديز بأعجوبة

ق.68 دخول مارسيلو بدلا من أودريوزولا

ق.64 رأسية مستحيلة من رافا مير بعد عرضية جالان، وإنقاذ خارق من كورتوا

ق.60 أسينسيو يتلاعب بدفاع ويسكا بكامله ويسدد لكن كرته تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية

ق.55 جوووووووووول فاران يدرك التعادل لـ ريال مدريد برأسية فاران بعد مخالفة نفذها بنزيمة وارتدت من العارضة

ق.50 العارضة تنقذ ريال مدريد مجددا بعد تسديدة رافا مير

ق.48 جووووووووووول جالان يسجل الأول لـ ريال مدريد بتسديدة رائعة من خافي جالان

ق.46 ميكيل ريكو يسدد على عارضة مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.34 تسديدة قوية من بنزيمة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ألفارو فيرنانديز

ق.25 تهديد أول من ريال مدريد بواسطة فينيسيوس لكن كرته تجاور القائم بقليل والحكم يعلن عن تسلل

ق.4 تهديد آخر من رافا مير بتسديدة يسارية لكنها تمر بجانب القائم بقليل

ق.3 تهديد جديد، رافا مير يرسل عرضية إلى أوكازاكي والياباني يسدد خارج الملعب

ق.2 تسديدة أولى من خايمي سيواني لاعب ويسكا تمر بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل