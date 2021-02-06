تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد أساسي في الدربي أمام فنرباهتشة

السبت، 06 فبراير 2021 - 17:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يبدأ مصطفى محمد كأساسي لأول مرة أمام فنرباهتشة في دربي إسطنبول.

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة فنرباهتشة في الجولة الـ24 من الدوري التركي.

مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي في اللقاء، فيما يلعب أردا توران كأساسي أيضا.

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موسيليرا يحرس المرمى في اللقاء، فيما يلعب تايلان أنتاليي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: مارسيلو ساراتشي – مارساو - ريان دونك - مارتن لينيس.

الوسط: تايلان أنتاليي – يونس بلهندا.

أمامهما: هنري أونيكورو – إيمري كلينيتش – أردا توران.

الهجوم: مصطفى محمد.

مصطفى محمد شارك بديلا في المباراة السابقة أمام باشاكشاهير. وسجل هدفا من ركلة جزاء.

الدوري التركي مصطفى محمد جالاتا سراي
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