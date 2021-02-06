قائمة برشلونة – غياب سيرجي روبيرتو أمام بيتيس

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس في الجولة 22 من الدوري الإسباني غدا الأحد.

وشهدت القائمة غياب سيرجي روبيرتو بعد انتكاسته مرة أخرى في مباراة غرناطة الماضية، إصابة قد تبعده لـ 6 أسابيع بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

وتواصل غياب أصحاب الإصابات الطويلة: أنسو فاتي، جيرارد بيكيه، فيليبي كوتينيو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس

الدفاع: كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – بيدري – ماتيوش فيرنانديش

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت – فرانسيسكو ترينكاو