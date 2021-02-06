انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) طلائع الجيش.. الإنتاج (1)-(1) أسوان.. نهاية المباراتين

السبت، 06 فبراير 2021 - 16:42

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

تابع مباشرة مباراتي الدوري المصري الممتاز اليوم السبت في الجولة 12.

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وهنا لمتابعة مباراة الإنتاج الحربي وأسوان لحظة بلحظة

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المباراتان تنطلقان الساعة 5 مساء

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بيراميدز ضد طلائع الجيش (0/1)

نهاية المباراة

ق. 75 جووول أول لبيراميدز. دييجو رولان يسجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى محمد بسام.

ق. 73 ركلة جزااء لبيراميدز احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أظهرت عرقلة من أحمد علاء ضد محمود وادي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 إسلام محارب يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش والحكم يلغيه بداع التسلل على عمرو جمال.

ق. 30 إسلام عيسى يهدر أسهل الفرص أمام المرمى الخالي من حارسه.

بداية المباراة

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الإنتاج الحربي ضد أسوان (1/1)

نهاية المباراة بالتعادل

ق. 84 جووول التعادل للإنتاج الحربي. محمد طلعت يسدد من خارج منطقة الجزاء مسجلا التعادل.

حكم الفار يلغي الهدف بسبب مخالفة ضد أحمد عبد الظاهر.

ق. 60 جوول ثاااني. أحمد الصغيري يضيف الثاني من تصويبة R2 من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 10 جوول أول لأسوان عن طريق محمد جابر ميدو.

بداية المباراة

بيراميدز أسوان طلائع الجيش الإنتاج الحربي الدوري المصري
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