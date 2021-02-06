حكم يشهر بطاقة حمراء لـ كلب في صربيا

صارت مقاطع الفيديو لكلب أو حيوان أليف يدخل أرضية الملعب مألوفة كثيرا مؤخرا.

لكن في صربيا اتخذت مباراة وضعا مغايرا، بعدما أشهر حكم بطاقة حمراء لكلب!

مباراة ودية بين كولوبارا ورادنينسكي ريجيافيك شهدت اقتحام كلب لأرضية الملعب 4 مرات واضطر الحكم إيقاف المباراة في كل مباراة.

الحكم بطريقة ساخرة أشهر البطاقة الحمراء للكلب بعد دخوله المرة الرابعة.

Serbia News In a friendly between Kolubara and Radnički Kragujevac, an over-excited dog invaded play FOUR times. After the dog’s fourth incursion, the dog was sent off by the referee and, when it refused to leave the field, the match was abandoned. pic.twitter.com/eu9HFto8gX — Richard Wilson (@timomouse) February 5, 2021

لكن الكلب رفض الخروج من أرضية الملعب، وتم إنهاء المباراة واحتسب كولوبارا فائزا بنتيجة 3-0.