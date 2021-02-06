حكم يشهر بطاقة حمراء لـ كلب في صربيا

السبت، 06 فبراير 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

حكم يشهر بطاقة حمراء لكلب في صربيا

صارت مقاطع الفيديو لكلب أو حيوان أليف يدخل أرضية الملعب مألوفة كثيرا مؤخرا.

لكن في صربيا اتخذت مباراة وضعا مغايرا، بعدما أشهر حكم بطاقة حمراء لكلب!

مباراة ودية بين كولوبارا ورادنينسكي ريجيافيك شهدت اقتحام كلب لأرضية الملعب 4 مرات واضطر الحكم إيقاف المباراة في كل مباراة.

أخبار متعلقة
مونديال الأندية - بواليا: نلعب للمتعة ضد بايرن.. وأحتاج هدفا لأنطلق مع الأهلي لاڤيينا لـ في الجول: مدريد وبايرن خرجا أمام فرق أقل في الكأس.. وهدفنا الوصول للممتاز خلال 4 سنوات كومان لا يتفق مع تصريحات بيكيه بشأن الحكام: يحتسبون ما يروه وليسوا في صف أي فريق كادينا كوبي: راموس يغيب 10 مباريات عن ريال مدريد بعد إجرائه عملية جراحية

الحكم بطريقة ساخرة أشهر البطاقة الحمراء للكلب بعد دخوله المرة الرابعة.

لكن الكلب رفض الخروج من أرضية الملعب، وتم إنهاء المباراة واحتسب كولوبارا فائزا بنتيجة 3-0.

صربيا كلب
نرشح لكم
أخر الأخبار
فاران: شخصية الفريق تظهر في المواقف الصعبة.. وسعيد بالعودة للتسجيل 2 دقيقة | الدوري الإسباني
سهم الفرعون يحسم دربي إسطنبول.. جالاتا سراي يهزم فنرباهتشة بهدف مصطفى محمد 5 دقيقة | المحترفون
مؤتمر أروابارينا: النتيجة أهم من الأداء حاليا لبيراميدز 9 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد الفرنسي: المنتخب لم يعد في حاجة إلى بنزيمة 19 دقيقة | أوروبا
علاء عبد العال: حزين بالتعادل ضد الإنتاج الحربي.. ومعدل الفرص زاد منذ قدومي 27 دقيقة | الدوري المصري
اقترب الهبوط؟ لايبزج يكتسح شالكه.. ودورتموند يواصل سقوطه الحر 39 دقيقة | الدوري الألماني
استراحة في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري المصري
نيوكاسل يصمد ويفوز على ساوثامبتون بـ 9 لاعبين 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 مونديال الأندية - مرتجي يوضح موقف أبو تريكة من زيارة الأهلي في قطر
قد ينال إعجابك