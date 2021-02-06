مونديال الأندية - بواليا: نلعب للمتعة ضد بايرن.. وأحتاج هدفا لأنطلق مع الأهلي
السبت، 06 فبراير 2021 - 15:17
كتب : حسام نور الدين
يرى والتر بواليا مهاجم الأهلي أن فريقه لا يعاني من ضغوط قبل مواجهة بايرن ميونيخ يوم الإثنين في نصف نهائي مونديال الأندية.
والتر بواليا
النادي : الأهلي
وقال لاعب القلعة الحمراء للمركز الإعلامي لناديه:"نخوض مباراة بايرن دون ضغوط، سنلعب من أجل المتعة. ليس لدينا ما نخسره أمام بطل أوروبا، فقد حققنا خطوة مهمة بالفوز في المباراة الأولى والتأهل إلى الدور قبل النهائي".
وأضاف بواليا المنضم للأهلي في يناير المنصرم قادما من الجونة "مباراة بايرن ستكون مواجهة لتقديم كل ما لدينا، خاصة أننا نواجه بطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، وناديا يضم بين صفوفه الأبرز في الكرة العالمية".
واستمر "سعيد جدا بدعم جماهير الأهلي منذ انتقالي إلى صفوف الفريق، ولا أحتاج سوى لتسجيل هدف واحد فقط من أجل بدء مسيرتي التهديفية مع النادي. أقدر دعم ومساندة جماهير الأهلي جيدا، وأعدهم أنه بمجرد تسجيل هدفي الأول ستجدون الأمور تسير على النحو المطلوب".
وأتم "الفريق قدم مستوى مميزا في مباراة الدحيل بفضل تعليمات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني الذي قاد محاضرات مكثفة مع اللاعبين لتحفيظهم طريقة اللعب أمام الدحيل، ورغم أطوال مدافعي الخصم إلا إن تكتيك موسيماني وجلساته التحضيرية معنا ساعدتنا كثيرا في التعامل مع الأمر".
ولا يزال اللاعب المنتمي للكونغو الديمقراطية والبالغ عمره 25 عاما يبحث عن هدفه الأول مع القلعة الحمراء.
وشارك بواليا في 6 مباريات مع الأهلي منذ انتقاله للفريق في يناير.
ويستعد بواليا ورفاقه لمواجهة قوية ضد بايرن بطل أوروبا، بعدما أقصوا الدحيل بطل قطر من مونديال الأندية.
وإذا فاز الأهلي سيلعب ضد بالميراس البرازيلي أو تايجرز المكسيكي.
وإذا خسر سيلعب على الميدالية البرونزية ضد الخاسر من لقاء بالميراس وتايجرز.
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