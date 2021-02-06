مونديال الأندية - بواليا: نلعب للمتعة ضد بايرن.. وأحتاج هدفا لأنطلق مع الأهلي

يرى والتر بواليا مهاجم الأهلي أن فريقه لا يعاني من ضغوط قبل مواجهة بايرن ميونيخ يوم الإثنين في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال لاعب القلعة الحمراء للمركز الإعلامي لناديه:"نخوض مباراة بايرن دون ضغوط، سنلعب من أجل المتعة. ليس لدينا ما نخسره أمام بطل أوروبا، فقد حققنا خطوة مهمة بالفوز في المباراة الأولى والتأهل إلى الدور قبل النهائي".

وأضاف بواليا المنضم للأهلي في يناير المنصرم قادما من الجونة "مباراة بايرن ستكون مواجهة لتقديم كل ما لدينا، خاصة أننا نواجه بطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، وناديا يضم بين صفوفه الأبرز في الكرة العالمية".

واستمر "سعيد جدا بدعم جماهير الأهلي منذ انتقالي إلى صفوف الفريق، ولا أحتاج سوى لتسجيل هدف واحد فقط من أجل بدء مسيرتي التهديفية مع النادي. أقدر دعم ومساندة جماهير الأهلي جيدا، وأعدهم أنه بمجرد تسجيل هدفي الأول ستجدون الأمور تسير على النحو المطلوب".

وأتم "الفريق قدم مستوى مميزا في مباراة الدحيل بفضل تعليمات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني الذي قاد محاضرات مكثفة مع اللاعبين لتحفيظهم طريقة اللعب أمام الدحيل، ورغم أطوال مدافعي الخصم إلا إن تكتيك موسيماني وجلساته التحضيرية معنا ساعدتنا كثيرا في التعامل مع الأمر".

ولا يزال اللاعب المنتمي للكونغو الديمقراطية والبالغ عمره 25 عاما يبحث عن هدفه الأول مع القلعة الحمراء.

وشارك بواليا في 6 مباريات مع الأهلي منذ انتقاله للفريق في يناير.

ويستعد بواليا ورفاقه لمواجهة قوية ضد بايرن بطل أوروبا، بعدما أقصوا الدحيل بطل قطر من مونديال الأندية.

وإذا فاز الأهلي سيلعب ضد بالميراس البرازيلي أو تايجرز المكسيكي.

وإذا خسر سيلعب على الميدالية البرونزية ضد الخاسر من لقاء بالميراس وتايجرز.

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