كومان لا يتفق مع تصريحات بيكيه بشأن الحكام: يحتسبون ما يروه وليسوا في صف أي فريق

السبت، 06 فبراير 2021 - 15:06

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

لا يتفق رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة مع تصريحات جيرارد بيكيه مدافع الفريق بشأن الحكام.

المدافع الإسباني قال بيكيه في حوار: “في يوم قال حكم سابق إن 85% من الحكام مسقط رأسهم هي مدينة مدريد".

وواصل "كيف لا يفضلون مدريد؟ حتى لو بشكل لا إرادي، كيف لهم ألا يميلون لطرف على حساب الآخر؟ أحترم احترافية الحكام وأعرف أنهم يبذلون قصارى جهدهم، لكن حين تأتي لحظة شك".

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كومان رد على تصريحات مدافعه قبل مواجهة ريال بيتيس قائلا: "هذا ما قاله بيكيه، أستطيع فقط التعليق على العام الحالي وليس السابق".

وأضاف "هناك قرارات لا نحظى فيها بالتوفيق، لكن لا اعتقد أنهم ضدنا، هناك قرارات للحكم وكذلك تقنية الفيديو".

وأتم "دائما أفكر في أن الحكام أمناء، يحتسبون ما يروه وليسوا في صف أي فريق".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، ويحتل البلاوجرانا المركز الثاني برصيد 40 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد من 20 مباراة.

رونالد كومان جيرارد بيكيه
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