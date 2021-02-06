مونديال الأندية - تسوبيل: بايرن قد يعاني بسبب دفاعه وحالته البدنية

السبت، 06 فبراير 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد

يرى راينر تسوبيل لاعب بايرن ميونيخ السابق ومدرب الأهلي الأسبق أن الأول قد يتأثر بالإجهاد أمام الأخير حين يتواجهان يوم الإثنين في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال تسوبيل عبر قناة أون تايم سبورتس:"اللقاء صعب على الأهلي وكذلك صعب على بايرن، بسبب تأخر وصوله لقطر".

وواصل "بايرن يستقبل أهدافا كثيرة في المباريات الأخيرة، لديه نقطة ضعف في دفاعه".

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وأضاف "لديه مشكلة أيضا وهي أنه لعب يوم الجمعة مباراة قوية ضد هرتا برلين".

وأتم "لابد أن يكون الأهلي شجاعا ويتوخى لاعبوه الحذر ويضغطون مبكرا، الضغط على دفاع بايرن سيؤتي بنتائج إيجابية".

وتفوق بايرن بهدف على هرتا برلين ليعزز تصدره لترتيب الدوري الألماني بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق لايبزيج.

وتأخرت رحلة الفريق إلى قطر التي تستضيف مونديال الأندية.

واستقبل بايرن 15 هدفا في آخر 13 مباراة خاضها في كل البطولات.

وهو خامس أفضل دفاع في الموسم الحالي من الدوري الألماني.

ويشارك بايرن في مونديال الأندية باعتباره بطل أوروبا.

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