انتهت في الدوري - البنك الأهلي (1) (1) الجونة
السبت، 06 فبراير 2021 - 14:07
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة البنك الأهلي والجونة ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.
وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 63: عمر السعيد يشارك لأول مرة مع الجونة عقب إعارته من الزمالك بدلا من كريم الطيب.
ق 58: بينية من سيرج أكا إلى كريم الطيب المنفرد لكن المدافع يشتت من أمامه إلى ركنية.
ق 56: عموري يتوغل يراوغ مدافعي البنك الأهلي من منتصف الملعب ويسدد كرة ضعيفة تخرج ركنية.
ق 49: جووول التعادل للجونة، ركنية يرتقي لها عربي بدر الذي يمهد الكرة برأسية إلى لؤي وائل الذي يسدد بقوة في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 21: جووول عاصم صلاح يسجل هدف التقدم على يسار أحمد عادل.
ق 20: ركلة جزاء تحتسبها تقنية الفيديو للبنك الأهلي بعد خطأ من زياد الجيوشي على فادي فريد.
ق 14: ركنية ومن ثم رأسية من عاصم صلاح يتصدى لها ببراعة أحمد عادل عبد المنعم.
بداية اللقاء