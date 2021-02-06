مونديال الأندية - حكم إماراتي لمواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

السبت، 06 فبراير 2021 - 12:47

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حسين الشحات في الدحيل

أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" حُكام مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

طاقم تحكيم إماراتي سيقود المواجهة بقيادة محمد عبد الله ويعاونه محمد الحمادي وحسن المهري.

وستكون البرازيلية إيدنا ألفيش باتيستا حكما رابعا للمباراة.

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وعلى تقنية الفيديو سيتواجد البحريني خميس المري ويعاونه الكندي درو فيشر.

الإماراتي البالغ 42 عاما أدار نهائي البطولة العربية 2019 التي جمعت النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي، ومواجهة الرجاء والوداد المغربيان في ثمن نهائي النسخة الجارية.

كما كان مرشحا لإدارة مواجهة للأهلي في السوبر المصري 2017 أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف سجله وليد أزارو، وأدارها مواطنه عمار الجنيبي.

وصار أول حكم يلجأ لاستخدام تقنية الفيديو في كأس آسيا 2019 خلال مباراة اليابان وفيتنام.

وأدار أيضا مواجهة فرنسا وبيرو في دور المجموعات لكأس العالم 2018.

وفي الموسم الجاري أدار 8 مباريات في دوري الخليج العربي الإماراتي وأشهر 28 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

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