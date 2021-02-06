الدوري البرازيلي دون "الـ 12 الكبار" لأول مرة منذ 2003.. بوتافوجو إلى الدرجة الثانية

هبط بوتافوجو إلى الدرجة الثانية البرازيلية قبل 4 جولات من نهاية الموسم بعدما خسر أمام سبورت ريسيفي بنتيجة 1-0.

بوتافوجو يتذيل جدول الترتيب برصيد 24 نقطة ولن يتمكن من البقاء إذ أصبح الفارق بينه وبين فاسكو دا جاما صاحب المركز السادس عشر 13 نقطة.

ولم يحقق بوتافوجو أي انتصار في الدوري البرازيلي في 2021، إذ يعود انتصاره الأخير على كوريتيبا في 20 ديسمبر 2020 بهدفين مقابل هدف.

وخسر الفريق منذ حينها 7 مباريات وتعادل في واحدة.

ولم يحقق الفريق سوى 4 انتصارات فقط الموسم الجاري و12 تعادلا.

الفريق ضم للموسم الجديد 25 لاعبا في 2020، ولكن معاناته المالية زادت من سوء الأوضاع.

الفريق الذي ضم في صفوفه الياباني كيسوكي هوندا مطلع الموسم والإيفواري سالمون كالو، لم يكن يعلم أن نهاية موسمه ستؤول للسقوط.

وستكون تلك المرة الثالثة التي يلعب فيها بوتافوجو في الدرجة الثانية البرازيلية بعد 2003 و2015.

وتعاقب على تدريب الفريق الموسم الحالي: باولو أوتوري وبرونو لازاروني والأرجنتيني رامون دياز وإدواردو باروكا.

ومن قبلهم ألبرتو فلانتيم مدرب بيراميدز الأسبق في بطولة كامبيناتو كاريوكا.

وسبق أن حقق بوتافوجو لقب الدوري موسمي 1968 و1995.

ويتبقى 3 مراكز لم تُحسم هبوطها بعد للدرجة الثانية ويتنافس للبقاء: فاسكو دا جاما وباهيا وسبورت ريسيفي وفورتاليزا وجوياس وكوريتيبا.

وستكون الكرة البرازيلية على موعد مع موسم أول منذ 18 عاما دون تواجد فريقان من الـ 12 الكبار والذي يُعرف " Doze Grandes" في الدوري الدرجة الأولى.

في 2003 شارك بوتافوجو وبالميراس –بطل أمريكا الجنوبية حاليا- في الدرجة الثانية ليظهر 10 فرق من الـ 12 في الدوري البرازيلي.

وفي 2021 سيشارك بوتافوجو رفقة كروزيرو في الدرجة الثانية، بعدما فشل الأخير في التأهل عقب هبوطه بنهاية موسم 2019.

ما هو مصطلح الـ "12 الكبار"؟

يشير إلى الـ 12 الأندية الكبرى في البرازيل، الأكثر جماهيرية وتحقيقا للألقاب.

من هم؟

ولاية ريو دي جانيرو: فلامنجو – فلومينينسي – فاسكو دا جاما – بوتافوجو

ولاية ريو دي سول: إنترناسيونال – جريميو

ولاية ميناس جراس: أتليتكو مينيرو – كرويزو

ولاية ساو باولو: كورينثيانز – بالميراس – سانتوس – ساو باولو

الفرق الـ 12 حققت لقب الدوري، ولم يحصد اللقب أندية أخرى من خارجها سوى 6 مواسم فقط.

كما أن 10 فرق حققت لقب كوبا ليبرتادوريس –يعادل دوري أبطال أوروبا- عدا فلومينينسي وبوتافوجو.

ولا يزال الصراع في قمة الدوري مشتعلة ولم تُحسم بعد في ظل وجود منافسة محتدمة بين إنترناسيونال وفلامنجو وأتليتكو مينيرو.

ويتصدر إنترناسيونال الترتيب برصيد 66 نقطة يليه فلامنجو حامل اللقب برصيد 64 نقطة وأتليتكو مينيرو الثالث برصيد 58 نقطة.