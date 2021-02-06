مونديال الأندية - 30 ثانية وحظر الطيران الليلي تسببا في تأخر سفر بايرن إلى الدوحة 7 ساعات

السبت، 06 فبراير 2021 - 11:08

كتب : إسلام أحمد

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف كينجسلي كومان في هيرتا برلين

واجه نادي بايرن ميونيخ أزمة أثناء سفره إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، أسفرت عن تأخر إقلاع طائرة الفريق 7 ساعات ونصف.

بايرن ميونيخ خاض أمس الجمعة مواجهة هيرتا برلين في الدوري الألماني وتفوق بهدف دون رد، مباراة قُدم موعدها نصف ساعة من أجل سفر الفريق البافاري مبكرا وفقا للإجراءات المتبعة لفيروس كورونا في كأس العالم للأندية في قطر.

وتحرك لاعبو الفريق مباشرة إلى مطار بافاريا للسفر إلى قطر للقاء الأهلي في نصف النهائي.

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وكان من المفترض أن تُقلع طائرة بايرن في الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت ألمانيا لتصل إلى الدوحة بعد 6 ساعات ونصف.

وبسبب كثافة الجليد في بافاريا، كانت الطائرة جاهزة للإقلاع في تمام 11 و59 دقيقة مساءً، أي لا زال أمام لاعبي بايرن ميونيخ دقيقة واحدة قبل تطبيق حظر الطيران الليلي في برلين.

لكن الصدمة جاءت بسبب رفض الآلة الإقلاع بالطائرة لأنها تزيد بمقدار 30 ثانية عن الوقت المسموح به.

كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ قال لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نشعر بأن السلطات المسؤولة في سياسة براندنبورج قد انفصلت تماما. المسؤولون لا يعرفون حتى ماذا فعلوا بفريقنا".

ظل أبطال أوروبا في الطائرة منتظرين انفراجة والتي جاءت بعد 7 ساعات بالحصول على الإذن بالبدء للسفر إلى الدوحة.

وسيلتقي بايرن ميونيخ مع الأهلي في ثاني مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل في تمام الثامنة مساءً.

بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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