آس: شرط وحيد من مبابي لتجديد عقده مع باريس

السبت، 06 فبراير 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - باشاك شهير- دوري أبطال أوروبا

بعد الاتفاق مع نيمار على تجديد العقد حان وقت كيليان مبابي، النجم الذي يسعى باريس سان جيرمان بشتى الطرق لإقناعه بالبقاء في العاصمة الفرنسية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

عقد مبابي الحالي مع بطل فرنسا ينتهي في 2022، ويسعى الفريق لإبقاء اللاعب لما أبعد من ذلك، خاصة في ظل ترقب أندية أخرى تتمنى الظفر بالجوهرة الفرنسية.

وكتبت صحيفة آس الإسبانية أن مبابي اشترط على باريس وضع شرط جزائي لتجديد العقد، حتى يكون قادرا على الرحيل إذا رغب في ذلك.

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وأشارت آس إلى أن مبابي (22 عاما) يتمنى ارتداء القميص الأبيض لريال مدريد، لكنه يدرك أن انتقاله للعاصمة الإسبانية صعب حاليا بسبب معاناة الأندية اقتصاديا بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن مبابي، بطل مونديال 2018، لا يمانع تجديد عقده مع باريس لأربع سنوات أخرى، وفقا لمصدر مقرب من اللاعب ذي الأصول الجزائرية الكاميرونية.

وسيحصل مبابي بموجب العقد الجديد على راتب قدره 37 مليون يورو، تماما مثل نيمار.

لكن مبابي يريد وضع شرط جزائي يمنحه فرصة الرحيل إذا رغب في ذلك.

ونوهت آس أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل، لكن الصفقة قد تتأجل لأسباب اقتصادية.

شبكة TNT البرازيلية زفت خبرا مبشرا لعشاق باريس منذ أيام بالقول إن نيمار وافق على تجديد عقده مع النادي حتى 2026.

لكن عشاق النادي الفرنسي يأملون أيضا استمرار مبابي.

وفي ظل رغبة اللاعب الأسبق لموناكو في الانتقال لريال مدريد، قد لا يستمر مشواره طويلا في عاصمة فرنسا.

مبابي باريس سان جيرمان
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