رونالدو لعشاقه: آسف.. لن أستمر 20 عاما أخرى في الملاعب

السبت، 06 فبراير 2021 - 10:22

كتب : نادر عيد

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

احتفل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وأسطورة البرتغال بيوم ميلاده الـ36 يوم الجمعة ولم يفوت الفرصة لشكر عشاقه ومحبيه على مساندتهم المستمرة وهو يتمم عقدين في عالم الساحرة المستديرة.

وقال رونالدو عبر انستجرام:"36 عاما، أمر لا يصدق! وكأني بدأت الرحلة أمس، لكن هذا المشوار مليء بالمغامرات والقصص لأتذكرها جميعا. أول كرة، أول فريق، أول هدف.. الوقت يمضي سريعا".

وأضاف "من ماديرا إلى لشبونة، من لشبونة إلى مانشستر، من مانشستر إلى مدريد، من مدريد إلى تورينو، وقبل كل شيء، من أعماق قلبي إلى العالم.. قدمت أقصى ما في وسعي، لم أتراجع أبدا ودائما حاولت تقديم أفضل ما لدي. وفي المقابل، منحتوني حبكم وإعجابكم، حضوركم ومساندتكم غير المشروطة. ولذلك، لن أشكركم بالقدر الكافي. لم أكن لأصل لهذه المنزلة بدونكم".

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واستمر "أحتفل بعيد ميلادي الـ36 وبعامي الـ20 كلاعب محترف، أعتذر لأني لا أعدكم باللعب 20 عاما أخرى، لكن أستطيع أن أعدكم أنه طالما أواصل اللعب، لن أمنحكم أقل من 100% من مستواي".

وأتم "شكرا لكم مرة أخرى لمساندتكم ولرسائلكم الطيبة ومبادراتكم خلال اليوم. هذا يعني الكثير بالنسبة لي وجميعكم يحظى بمنزلة خاصة في قلبي".

رغم أن النجم، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بات قاب قوسين أو أدنى من تعليق حذائه إلا أنه يواصل التألق والإبداع.

في 23 مباراة بالموسم الحالي مع يوفنتوس سجل رونالدو 22 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفا، قاد الفريق لتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وتوج منذ أيام بكأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي.

عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في يونيو 2022.

وحتى اللحظة لم يلمح النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد إلى موعد خروجه من الملاعب بلا رجعة.

كريستيانو رونالدو
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