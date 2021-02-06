قائمة بايرن ميونيخ – غياب مارتينيز وجوريتسكا.. وليفاندوفيسكي حاضر أمام الأهلي

غاب جافي مارتينيز المدافع الإسباني، وليون جوريتسكا لاعب الوسط الألماني عن قائمة بايرن ميونيخ لكأس العالم للأندية.

أعلن هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ، قائمة فريقه للمشاركة في كأس العالم للأندية.

قائمة بايرن ميونيخ شهدت غياب جافي مارتينيز، وليون جوريتسكا للإصابة.

من جهة أخرى، تواجد روبيرت ليفاندوفيسكي على رأس القائمة، رفقة توماس مولر ثنائي الهجومي

وجاءت قائمة بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير – لوكاس شنيلر – رون هوفمان.

الدفاع: نيكلاس سوليه – بنيامين بافارد – جوشوا كيميتش – جيروم بواتينج – ألفونسو ديفيز – بونا سار – لوكاس هيرنانديز – ديفيد ألابا.

الوسط: سيرجي جنابري – ليروي ساني – دوجلاس كوستا – مارك روكا – كورنتين توليسيو – تياوجو دانتاس – كينجسلي كومان – جمال موسيالا.

الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي – إريك شوبو-موتينج – توماس مولر.

بعثة بايرن ميونيخ سافرت بالفعل إلى قطر للشاركة في البطولة، إذ يصل الفريق صباح اليوم السبت.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع النادي الأهلي يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.