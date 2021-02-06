الإصابة تضرب 10 لاعبين من بيراميدز.. تعرف على فترة غيابهم

ضربت الإصابة صفوف 10 لاعبين من بيراميدز قبل مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري المصري.

فما هو تشخيص الإصابات وفترة غياب كل منهم؟

حسبما علم FilGoal.com فإن محمد حمدي يعاني من إصابة في الرباط الداخلي للركبة وغضروف الركبة ومن المتوقع أن يعود خلال أسبوع.

وبالنسبة لعبد الله السعيد فهو يعاني من مزق في العضلة الأمامية ويعود خلال 10 أيام.

أما رمضان صبحي فأصيب بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية وسيتلقي العلاج الطبيعي ويبدأ البرنامج التأهيلي ليعود خلال أسبوع.

ويعاني أحمد توفيق من شد في العضلة الخلفية ويعود عقب مباراة طلائع الجيش مباشرة.

ويعود علي جبر بعد لقاء طلائع الجيش مباشرة كذلك إذ أنه يعاني من إجهاد.

أما أحمد الشيخ فلديه إصابة في الغضروف الداخلي للركبة والوتر الردفي ويحتاج لتأهيل لأسبوع.

ويعاني أحمد فتحي من مزق في العضلة الخلفية ويحتاج لفترة تأهيل تستمر لـ10 أيام.

أما أحمد حمودي فأصيب بقطع في وتر أكيلس ومدة غيابه غير معلومة بشكل محدد حتى الآن.

أما إيريك تراوري فلديه نزلة برد وتم استبعاده من لقاء الطلائع لإجراء مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

فيما أثبتت المسحة الثانية أن أحمد الشناوي أصيب بكورونا مجددا.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.