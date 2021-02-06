إلى الصدارة مؤقتا.. إنتر يهزم فيورنتينا بثنائية تحت أنظار ريبيري

السبت، 06 فبراير 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

لاعبو إنتر يحتفلون فهد باريلا في فيورنتينا

تحت أنظار فرانك ريبيري، فاز إنتر على فيورنتينا وارتقى إلى صدارة ترتيب الدوري مؤقتا.

فاز إنتر على فيورنتينا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "أرتيميو فرانكي" بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

نيكولا باريلا تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ31 من تصويبة R2 من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

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إنتر أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ52 بعد انطلاقة من أشرف حكيمي، ثم عرضية أرضية، قابلها إيفان بيرزيتش بلمسة في المرمى الخالي مسجلا الثاني.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة الـ47 في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، بفارق نقطة عن ميلان الذي سيواجه كروتوني هذه الجولة.

في المقابل تجمد رصيد فيورنتينا عند 22 نقطة في المركز الـ11.

في إيطاليا إنتر ميلان فيورنتينا
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