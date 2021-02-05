فايلر: جماهير الأهلي تحملك على الأعناق لو نجحت.. لكن ذلك قد ينقلب ضدك

تحدّث ريني فايلر المدير الفني السابق للأهلي، عن جماهير القلعة الحمراء، قبل مواجهة بايرن ميونيخ.

وتحدث فايلر عن الأهلي لمجلة 51: "لو نجحت فإن الجمهور سيحملك على الأعناق".

واستدرك: "لكن ذلك يمكن أن ينقلب عليك بسرعة".

وربط التقرير بين تصريحات فايلر، وهزيمتيه أمام الزمالك في كأس السوبر المصري والدور الثاني من الدوري قبل رحيله عن الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ مساء الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقاد فايلر الأهلي في موسم 2019\2020 وقاده للتتويج بالدوري المصري وبكأس السوبر المصري والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يستكمل بيتسو موسيماني المسيرة ويصل بالأهلي إلى مونديال قطر.