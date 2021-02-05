معلول: مواجهة بايرن لا تحتاج إلى شحن.. ندرك قيمتها وسنقاتل لإسعاد الجمهور

قال علي معلول الظهير الأيسر للأهلي إن مواجهة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى شحن زائد لبث الحماس في أنفس اللاعبين لأن الكل يدرك قيمتها بالفعل.

ويلتقي الأهلي يوم الإثنين المقبل مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال معلول عبر موقع الأهلي الرسمي: "التأهل لنصف نهائي كأس العالم له مذاق مختلف خاصة أن هذه أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في كأس العالم للأندية".

وواصل "خضنا مباراة قوية ضد الدحيل ونجحنا في تحقيق هدفنا من المباراة بالصعود لنصف النهائي".

وكان الأهلي فاز أمس الخميس على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات.

وأكمل معلول "خبرات كل اللاعبين كانت ظاهرة في الملعب بالإضافة لدعم الجمهور والذي كان له دورا كبيرا في الفوز وسعداء باللعب أمامه".

وعن ملاقاة بايرن قال: "مباراة كبيرة بين بطلي إفريقيا وأوروبا وتحتاج لبذل مجهودا كبيرا وتركيز من الجميع للدفاع عن قميص الأهلي وتقديم أفضل ما نملك".

وتابع "المباراة لا تحتاج لشحن زائد لأن الجميع يدرك أهميتها بالفعل".

وأتم معلول "الكل في حالة تركيز شديدة ولدينا دوافع كبيرة للظهور بشكل جيد وسنقاتل لإسعاد جماهيرنا".