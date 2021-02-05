معلول: مواجهة بايرن لا تحتاج إلى شحن.. ندرك قيمتها وسنقاتل لإسعاد الجمهور

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 23:41

كتب : FilGoal

علي معلول مع الأهلي أمام الدحيل

قال علي معلول الظهير الأيسر للأهلي إن مواجهة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى شحن زائد لبث الحماس في أنفس اللاعبين لأن الكل يدرك قيمتها بالفعل.

ويلتقي الأهلي يوم الإثنين المقبل مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال معلول عبر موقع الأهلي الرسمي: "التأهل لنصف نهائي كأس العالم له مذاق مختلف خاصة أن هذه أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في كأس العالم للأندية".

أخبار متعلقة
موسيماني: أتمنى أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر أمام بايرن ميونيخ في الجول يكشف - القصة الكاملة لتسوية الزمالك مع أشيمبونج.. والموقف الحالي الاتحاد السكندري يعلن إصابة كريم ممدوح بالرباط الصليبي

وواصل "خضنا مباراة قوية ضد الدحيل ونجحنا في تحقيق هدفنا من المباراة بالصعود لنصف النهائي".

وكان الأهلي فاز أمس الخميس على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات.

وأكمل معلول "خبرات كل اللاعبين كانت ظاهرة في الملعب بالإضافة لدعم الجمهور والذي كان له دورا كبيرا في الفوز وسعداء باللعب أمامه".

وعن ملاقاة بايرن قال: "مباراة كبيرة بين بطلي إفريقيا وأوروبا وتحتاج لبذل مجهودا كبيرا وتركيز من الجميع للدفاع عن قميص الأهلي وتقديم أفضل ما نملك".

وتابع "المباراة لا تحتاج لشحن زائد لأن الجميع يدرك أهميتها بالفعل".

وأتم معلول "الكل في حالة تركيز شديدة ولدينا دوافع كبيرة للظهور بشكل جيد وسنقاتل لإسعاد جماهيرنا".

علي معلول الأهلي بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
فايلر: جماهير الأهلي تحملك على الأعناق لو نجحت.. لكن ذلك قد ينقلب ضدك 15 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
معلول: مواجهة بايرن لا تحتاج إلى شحن.. ندرك قيمتها وسنقاتل لإسعاد الجمهور 17 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
في الجول يكشف - القصة الكاملة لتسوية الزمالك مع أشيمبونج.. والموقف الحالي 25 دقيقة | الدوري المصري
هدف كومان يكفي.. بايرن ينتصر على هيرتا برلين قبل ملاقاة الأهلي 45 دقيقة | الدوري الألماني
موسيماني: أتمنى أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر أمام بايرن ميونيخ ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مصدر بـ المصري لـ في الجول: وقعنا عقوبة على الخماسي الذي تعرض لحادث سير ساعة | الدوري المصري
هوندا يعلن انتقاله إلى الدوري البرتغالي ساعة | أوروبا
لابورتا: أفضل طريقة لإبقاء ميسي هي إقصاء باريس سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 مونديال الأندية - مرتجي يوضح موقف أبو تريكة من زيارة الأهلي في قطر
قد ينال إعجابك