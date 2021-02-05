في الجول يكشف - القصة الكاملة لتسوية الزمالك مع أشيمبونج.. والموقف الحالي

هل انتهت قصة الزمالك وبنيامين أشيمبونج؟ أم أن للقصة فصول أخرى سنعرف تفاصيلها فيما بعد؟

أشيمبونج انضم لنادي الزمالك عام 2017 قادما من الداخلية. لعب معهم لموسم واحد فقط، وسجل هدفين في 6 مباريات، والهدفين كانا في مباراة واحدة أمام الاتحاد السكندري.

الغاني رحل عن الزمالك بعد ذلك إلى بتروجت معارا. ثم من الزمالك إلى الشمال القطري بشكل نهائي.

الآن عاد اسم بنيامين أشيمبونج على الساحة مجددا، بعد بيان من قبل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

تسلسل القصة

حسبما علم FilGoal.com فإن أشيمبونج وقت رحيله عن نادي الزمالك، وقع على تنازل عن كامل مستحقاته لدى الزمالك، بما فيها مستحقات وكيله نادر السيد والبالغة 20% من قيمة عقده، دون علمه. نادر السيد أكد تلك الواقعة لـFilGoal.com

اللاعب عاد ورفع قضية ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم يقول فيها بأنهم أجبروه على التنازل عن مستحقاته. فيفا رفضت القضية، ليلجأ اللاعب إلى المحكمة الرياضية الدولية.

المحكمة الرياضية حكمت بأحقية اللاعب في الحصول على مليون و200 ألف دولار، وكان ذلك بعد تخلف ممثل الزمالك عن حضور جلسة الاستماع بين النادي واللاعب، ليقرر القاضي إلزام الزمالك بدفع المبلغ.

حكم المحكمة الرياضية لصالح اللاعب جاء رغم توقيعه على تنازل عن مستحقاته لدى النادي، وحدث ذلك بسبب عدم متابعة مسؤولي الزمالك للقضية في وقت سابق.

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الوضع الحالي

قبل انتقالات يناير الماضي، عاد أشيمبونج إلى الكرة المصرية عبر بوابة نادي الداخلية.

الزمالك قبل أيام عقد جلسة مع نادر السيد حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، ووكيل اللاعبين، ممثلا عن بنيامين أشيمبونج.

بعد الجلسة، كشف الزمالك بأنه توصل إلى تسوية مع اللاعب لحل الأزمة مقابل دفع 250 ألف دولار فقط، يحصل عليهم اللاعب بشكل فوري.

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين " FIFPRO" أصدر بيانا أمس الخميس، قال فيه بأن اللاعب تواصل معهم ونفى علاقته بـ نادر السيد، وذلك بعدما أخطر الزمالك بشكل رسمي الاتحاد الدولي "فيفا" أنه توصل لاتفاق معه يقضي بتنازل اللاعب عن القضية مقابل المبلغ السالف ذكره.

البيان قال أيضا بأنهم سيتحركون ضد الزمالك في هذا الصدد بشكاوى إلى الاتحاد الدولي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد المصري لكرة القدم، لأن نادر السيد ليس ممثلا عن اللاعب.

هنا بدأ FilGoal.com التحقيق في الأمر..

مصدر من الزمالك قال لـFilGoal.com: "نادر السيد يحمل تفويضا رسميا وساريا من أشيمبونج للتفاوض والحصول على مستحقاته".

وأضاف "نادر السيد أجرى محادثة بالفيديو مع اللاعب أثناء الجلسة، واللاعب وافق بالفعل على المبلغ المذكور، ولكنه قال بأن محاميه هو من يعارض الفكرة".

المصدر أكمل "نادر السيد هو من جلب أشيمبونج إلى نادي الزمالك من البداية، وكان ممثلا عن اللاعب".

وواصل "نادر السيد يملك أيضا عقد وكالة عن اللاعب بتاريخ 8 ديسمبر الماضي ومستمر إلى الآن، وهو من كان وراء كافة انتقالاته في مصر بوقت سابق، لذلك فموقفنا سليم".

المصدر استمر "الزمالك لم يدفع المبلغ حتى الآن. الأموال في النادي ومع انتهاء القصة، يمكن لـ أشيمبونج القدوم والحصول عليها".

وأتم "الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المنوط بالحكم في تلك القضية وليس اتحاد اللاعبين المحترفين. يمكن للاتحاد الدولي أن يقرر زيادة المبلغ الذي سيحصل عليه اللاعب بنسبة معينة مثلا، لكن لا يمكن أن يحكم بعقوبة جديدة على الزمالك أو بأن يحصل اللاعب على نفس المبلغ الذي كان يحق له الحصول عليه سابقا".

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FilGoal.com لجأ إلى اتحاد الكرة لمعرفة موقفه من القضية.

مصدر من اتحاد الكرة قال لـFilGoal.com: "لسنا مخولين بالفصل في القصة، لكن نادر السيد جاء إلى اتحاد الكرة في وقت سابق، وكان يملك تفويضا من اللاعب بالفعل".

وأضاف "نادر السيد أساسا يملك مستحقات لدى اللاعب لم يحصل عليها بعد، ما يؤكد علاقتهما. عقد الوكالة ليس الأساس، ولكن التفويض الموقع من اللاعب لـ نادر السيد هو الفيصل، ونعتقد بأن موقف الزمالك سليم 100%".

الآن والمؤكد أن القصة لم تنته بشكل رسمي بعد. هذا الموقف الحالي، لكننا سيتعين علينا انتظار الأيام المقبلة لمعرفة ما ستنتهي إليه الأمور.