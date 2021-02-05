موسيماني: أتمنى أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر أمام بايرن ميونيخ
الجمعة، 05 فبراير 2021 - 22:30
كتب : حسام نور الدين
تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا.
الأهلي يواجه بايرن مساء الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي تستضيفه قطر.
وقال موسيماني عبر الموقع الرسمي: "مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا".
وأضاف: "دراسة بايرن ميونيخ فنيا وتكتيكيا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري".
وتابع: "نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة خطوة. في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وهو ما تحقق، وبعدها بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّ جديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا".
وأتم: "أتمنى مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام بايرن".
وتجاوز الأهلي عقبة الدحيل القطري في ربع النهائي بالانتصار عليه بهدف حسين الشحات.
ويلعب الأهلي نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه من أصل 6 مشاركات.