موسيماني: أتمنى أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر أمام بايرن ميونيخ

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

الأهلي يواجه بايرن مساء الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي تستضيفه قطر.

وقال موسيماني عبر الموقع الرسمي: "مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا".

وأضاف: "دراسة بايرن ميونيخ فنيا وتكتيكيا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري".

وتابع: "نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة خطوة. في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وهو ما تحقق، وبعدها بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّ جديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا".

وأتم: "أتمنى مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام بايرن".

وتجاوز الأهلي عقبة الدحيل القطري في ربع النهائي بالانتصار عليه بهدف حسين الشحات.

ويلعب الأهلي نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه من أصل 6 مشاركات.