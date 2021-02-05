مصدر بـ المصري لـ في الجول: وقعنا عقوبة على الخماسي الذي تعرض لحادث سير

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 22:17

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي أمام إيمانويل إيجيبتور في مباراة المصري وغزل المحلة

كشف مصدر في إدارة النادي المصري، عن توقيع عقوبة على خماسي الفريق الذي تعرض لحادث سير.

وتعرض الخماسي: محمد عبد اللطيف "جريندو"، وكريم العراقي، وإسلام صلاح، ومحمد شحاتة، وزياد فرج، لحادث سير على طريق البرلس يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق مع الجهاز الفني على توقيع عقوبة مالية على خماسي الفريق الذي تعرض لحادث سير أثناء مباراة البنك الأهلي".

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وأكمل: "قيمة العقوبة سيحددها علي ماهر المدير الفني للفريق".

وأوضح: "قررنا استبعاد الخماسي من معسكر برج العرب، وتدربهم في بورسعيد تحت إشراف أحد أعضاء الجهاز الفني".

وتابع: "إسلام صلاح وكريم العراقي لم يشاركا في تدريبات بورسعيد بسبب حالتهما الصحية، ويخضعان لمتابعة طبية".

وشرح سبب العقوبة: "الخماسي كان قد خرج من قائمة المباراة، وتحركوا نحو بورسعيد دون متابعة اللقاء ومساندة زملائهم، كما أنهم استقلوا سيارة واحدة وعرضوا حياتهم للخطر".

وكان العراقي قد غاب عن مباراة البنك الأهلي لآلام في العضلة الضامة، فيما تم استبعاد جريندو وإسلام صلاح لأسباب فنية، بالإضافة إلى محمد شحاتة الحارس الرابع، وزياد فرج المهاجم الشاب.

وأصيب العراقي بارتجاج في المخ في الحادث بحسب ما صرح شريف مزروع عضو مجلس الإدارة في وقتٍ سابق.

فيما تعرض إسلام صلاح لكسر في عظام الأنف، بالإضافة إلى جرحين في الرأس والوجه.

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