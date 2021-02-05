هوندا يعلن انتقاله إلى الدوري البرتغالي

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 22:04

كتب : FilGoal

هوندا - اليابان

أعلن الياباني كيسوكي هوندا، انضمامه إلى صفوف بورتيمونينسي البرتغالي في صفقة انتقال حر.

وذكر هوندا في تسجيل صوتي شاركه عبر حسابه على تويتر، أنه وقّع لـ بورتيمونينسي عقد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت آخر محطة في مسيرة هولندا مع بوتافوجو البرازيلي الذي رحل عنه مؤخرا بعد أن قضى عاما في صفوفه، خاض خلاله 27 مباراة وسجل 3 أهداف.

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هوندا (34 عاما) يمتلك العديد من التجارب الكروية في قارات مختلفة حول العالم.

صانع الألعاب الياباني الأعسر بدأ مسيرته مع ناجويا جرامبوس، قبل أن ينتقل إلى أوروبا من بوابة فينلو الهولندي، ومنه إلى سسكا موسكو الروسي الذي شهد أبرز فترات تألقه بين 2010 و2013.

الخطوة الكبرى في مسيرة هوندا جاءت عندما انتقل إلى ميلان وارتدى القميص رقم 10، قبل أن يرحل عنه في 2017 صوب باتشوكا المكسيكي.

لاحقا لعب هوندا في ميلبورن فيكتوري الأسترالي، وفيتيسه الهولندي، وبوتافوجو البرازيلي، قبل أن يحط الرحال في بورتيمونينسي البرتغالي.

ويمتلك هوندا 98 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان، سجّل خلالها 37 هدفا، وشارك في كأس العالم 2010 و2014 و2018، كما ساهم في تتويج محاربي السامواري بكأس آسيا 2011.

ويضم بورتيمونينسي في صفوفه لاعبين يابانيين آخرين، هما حارس المرمى كوسوكي ناكامورا، والمدافع كوكي أنزاي.

ويحتل بورتيمونينسي المركز 14 في الدوري البرتغالي برصيد 15 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط المباشر.

هوندا
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