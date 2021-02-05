الاتحاد السكندري يعلن إصابة كريم ممدوح بالرباط الصليبي

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 21:33

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكنري إصابة كريم ممدوح لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن إجراء اللاعب لعملية جراحية خلال أيام.

وسيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة ستة أشهر على الأقل، قبل العودة لممارسة كرة القدم مجددا.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - استمرار إصابة 4 لاعبين من الاتحاد السكندري بفيروس كورونا تعافي خماسي الاتحاد السكندري من فيروس كورونا اتحاد الكرة يؤجل مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة بسبب كورونا استمرار إيجابية عينة 12 لاعبا في الاتحاد السكندري.. وسلبية مسحة حسن مصطفى

كان اللاعب قد أصيب خلال مباراة ودية خاضها كريم ممدوح أمس الخميس.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

في الدوري الاتحاد السكندري كريم ممدوح
نرشح لكم
أخر الأخبار
لابورتا: أفضل طريقة لإبقاء ميسي هي إقصاء باريس سان جيرمان 22 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد السكندري يعلن إصابة كريم ممدوح بالرباط الصليبي 26 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة – ماريو سالاس.. مُحب الكرة الهجومية في مفترق طرق بين جانب مضيء ومظلم 50 دقيقة | تقرير في الجول
رئيس سانت إيتيان: متفاجئ من قبول الزمالك عرض جالاتا سراي.. مصطفى محمد أرادنا 56 دقيقة | المحترفون
رائعة صلاح ضد وست هام مرشحة لجائزة هدف الشهر في إنجلترا ساعة | المحترفون
تشكيل بايرن ميونيخ – خماسي هجومي مرعب أمام هيرتا برلين ساعة | الدوري الألماني
أيمن أشرف: فارق الطول لم يزعجني أمام الدحيل.. وسنقاتل أمام بايرن ميونيخ ساعة | كأس العالم للأندية 2020
عودة بعد 10 سنوات.. بارما يضم جراتسيانو بيلي ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 مونديال الأندية - مرتجي يوضح موقف أبو تريكة من زيارة الأهلي في قطر
قد ينال إعجابك