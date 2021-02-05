الاتحاد السكندري يعلن إصابة كريم ممدوح بالرباط الصليبي

أعلن نادي الاتحاد السكنري إصابة كريم ممدوح لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن إجراء اللاعب لعملية جراحية خلال أيام.

وسيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة ستة أشهر على الأقل، قبل العودة لممارسة كرة القدم مجددا.

كان اللاعب قد أصيب خلال مباراة ودية خاضها كريم ممدوح أمس الخميس.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.