رائعة صلاح ضد وست هام مرشحة لجائزة هدف الشهر في إنجلترا

دخل هدف محمد صلاح الرائع لـ ليفربول في شباك وست هام يونايتد، الترشيحات لنيل جائزة الأفضل خلال شهر يناير بالدوري الإنجليزي.

صلاح سجّل ثنائية في شباك وست هام قبل جولتين، أحدهما كان تسديدة يسارية رائعة عانقت المقص العلوي لحارس العاصميين.

وسيدخل هدف صلاح في منافسة مع 7 أهداف أخرى وقع الاختيار عليها بواسطة رابطة الدوري الإنجليزي.

ولم يسبق لـ صلاح الفوز بهذه الجائزة من قبل، لكنه حصد جائزة بوشكاش عام 2018، وجائزة أفضل هدف في الموسم لـ ليفربول عام 2019.

ويتم اختيار الفائز بناء على تصويت الجماهير الذي يتم من هـــنــــا، بالإضافة إلى اختيار مجموعة من الخبراء في رابطة الدوري.

⚽️ G O A L S ⚽️ Which of these 8️⃣ is your @premierleague Goal of the Month for January?#BeAKing pic.twitter.com/oGWW8Ma6Xv — Budweiser Football (@budfootball) February 5, 2021

الأهداف المرشحة:

محمد صلاح أمام وست هام

بيير إيميل هويبرج أمام ليفربول

ماركوس ألونسو أمام بيرنلي

كييران تييرني أمام وست بروميتش ألبيون

بوكايو ساكا أمام أرسنال

تانجوي ندومبيلي أمام توتنام هوتسبير

إيبيريتشي إزي أمام شيفيلد يونايتد

باتريك بامفورد أمام ليستر سيتي