تشكيل بايرن ميونيخ – خماسي هجومي مرعب أمام هيرتا برلين

أعلن هانزي فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة هيرتا برلين اليوم الجمعة في الدوري الألماني.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ بايرن ميونيخ قبل السفر إلى قطر لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل.

وشهد التشكيل الاعتماد على ارتكاز دفاعي وحيد هو جوشوا كيميتش، في مقابل الدفع بـ 5 عناصر هجومية دفعة واحدة، يقودها روبيرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم.

ويغيب عن الزعيم البافاري كل من ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز المصابين بفيروس كورونا، فيما يتواجد ألفونسو ديفيز وجيروم بواتنج وكورنتين توليسو على مقاعد البدلاء.

تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بنجامين بافارد – نيكلاس زوله – ديفيد ألابا – لوكاس هيرنانديز

الوسط المدافع: جوشوا كيميتش

الوسط المهاجم: لوروا ساني – توماس مولر – كينجسلي كومان – سيرج جنابري

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي

دكة البدلاء: نور ثوربن هوفمان – دوجلاس كوستا – إيريك ماكسيم شوبو موتينج – جيروم بواتنج – ألفونسو ديفيز – بونا سار – مارك روكا – كورنتين توليسو – جمال موسيالا