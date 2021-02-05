أيمن أشرف: فارق الطول لم يزعجني أمام الدحيل.. وسنقاتل أمام بايرن ميونيخ
الجمعة، 05 فبراير 2021 - 20:19
كتب : حسام نور الدين
كشف أيمن أشرف مدافع الأهلي عن أمل فريقه بالظهور بشكل يليق باسم النادي أمام بايرن ميونيخ، فيما تحدث عن مواجهة فارق الطول ضد الدُحيل.
أيمن أشرف
النادي : الأهلي
وقال أيمن أشرف في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "نعد جماهير الأهلي بتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعادهم، ولن نبخل بنقطة عرق أمام بطل أوروبا".
وأضاف "هناك تركيز شديد من قبل اللاعبين من أجل الاستعداد لهذه المباراة، ونبدأ اليوم مشاهدة مباريات بايرن ميونيخ رفقة الجهاز الفني من أجل الاستعداد بشكل جيد للمواجهة".
أيمن أتبع "كل لاعبي الأهلي كانوا على أعلى مستوى أمس، وكان الجميع في قمة تركيزه من أجل قطع بطاقة التأهل، وهذا هو الحال دائما عندما نمتلك الرغبة في الفوز".
مدافع الأهلي أكمل "نجحنا في إيقاف خطورة لاعبي الدحيل بعد أن درسناهم بشكل جيد على مدى الأيام التي سبقت انطلاق منافسات البطولة، فارق الطول مع المعز علي مهاجم الدحيل لم يشكل أزمة لي بعد أن تعاملت مع هذا الأمر بذكاء وتكتيك معين في اختيار التوقيت المناسب للتعامل مع الكرات العالية المشتركة".
واستمر "لدينا مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ ونسعى للظهور خلالها بشكل يليق باسم وشعبية الأهلي نادي القرن وبطل إفريقيا".
وأتم "لجهاز الفني سيجتمع مع اللاعبين لمناقشة إيجابيات وسلبيات مباراة الدحيل القطري أمس من أجل تدارك بعض الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الفريق القطري، من أجل تقديم عرض قوي أمام بطل أوروبا".
أيمن أشرف حصد جائزة رجل المباراة أمام الدحيل في الدور الأول من كأس العالم للأندية بعد فوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء.
ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.