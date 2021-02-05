أيمن أشرف: فارق الطول لم يزعجني أمام الدحيل.. وسنقاتل أمام بايرن ميونيخ

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 20:19

كتب : حسام نور الدين

أيمن أشرف يحيي الجماهير عقب لقاء الدحيل

كشف أيمن أشرف مدافع الأهلي عن أمل فريقه بالظهور بشكل يليق باسم النادي أمام بايرن ميونيخ، فيما تحدث عن مواجهة فارق الطول ضد الدُحيل.

وقال أيمن أشرف في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "نعد جماهير الأهلي بتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعادهم، ولن نبخل بنقطة عرق أمام بطل أوروبا".

وأضاف "هناك تركيز شديد من قبل اللاعبين من أجل الاستعداد لهذه المباراة، ونبدأ اليوم مشاهدة مباريات بايرن ميونيخ رفقة الجهاز الفني من أجل الاستعداد بشكل جيد للمواجهة".

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أيمن أتبع "كل لاعبي الأهلي كانوا على أعلى مستوى أمس، وكان الجميع في قمة تركيزه من أجل قطع بطاقة التأهل، وهذا هو الحال دائما عندما نمتلك الرغبة في الفوز".

مدافع الأهلي أكمل "نجحنا في إيقاف خطورة لاعبي الدحيل بعد أن درسناهم بشكل جيد على مدى الأيام التي سبقت انطلاق منافسات البطولة، فارق الطول مع المعز علي مهاجم الدحيل لم يشكل أزمة لي بعد أن تعاملت مع هذا الأمر بذكاء وتكتيك معين في اختيار التوقيت المناسب للتعامل مع الكرات العالية المشتركة".

واستمر "لدينا مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ ونسعى للظهور خلالها بشكل يليق باسم وشعبية الأهلي نادي القرن وبطل إفريقيا".

وأتم "لجهاز الفني سيجتمع مع اللاعبين لمناقشة إيجابيات وسلبيات مباراة الدحيل القطري أمس من أجل تدارك بعض الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الفريق القطري، من أجل تقديم عرض قوي أمام بطل أوروبا".

أيمن أشرف حصد جائزة رجل المباراة أمام الدحيل في الدور الأول من كأس العالم للأندية بعد فوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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