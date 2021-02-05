عودة بعد 10 سنوات.. بارما يضم جراتسيانو بيلي

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 20:07

كتب : FilGoal

جراتسيانو بيلي - بارما

أعلن نادي بارما الإيطالي عن تعاقده مع جارتسيانو بيلّي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع شاندونج لونينج الصيني.

وذكر بارما أن بيلي وقّع على عقد يربطه بالفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وستكون تلك هي الفترة الثانية لـ بيلي بقميص بارما، بعد أن لعب في صفوفه بالدورو الأول من موسم 2011\2012، وسجّل بقميصه هدفين في 14 مباراة.

وقضى بيلي (35 عاما) آخر 4 سنوات من مسيرته في صفوف شاندونج لونينج الصيني، وسجّل له 63 هدفا وصنع 24 في 133 مباراة، وقاده للتتويج بكأس الصين قبل أن يرحل عن صفوفه بنهاية عقده في يناير الماضي.

ويمتلك بيلي تجارب عديدة مع الأندية الأوروبية رفقة ليتشي، وكاتانيا، وكروتوني، وتشيزينا، وألكمار، وبارما، وسامبدوريا، وفينورد روتردام، وساوثامبتون الذي شهد فترته الأبرز بتسجيله 30 هدفا في 80 مباراة مع النادي الإنجليزي.

ويمتلك بيلي 20 مباراة دولية بقميص إيطاليا، سجل خلالها 9 أهداف، وكان عنصرا أساسيا في يورو 2016 الذي وصل فيه الأتزوري إلى ربع النهائي تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وبات بيلي سادس صفقة شتوية لـ بارما، بعد دينيس مان، وماتيا باني، وفاسيليوس زاجاريتيس، وأندريا كونتي، وجوشوا زيركزي.

جراتسيانو بيلي بارما
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب دجلة – ماريو سالاس.. مُحب الكرة الهجومية في مفترق طرق بين جانب مضيء ومظلم دقيقة | تقرير في الجول
رئيس سانت إيتيان: متفاجئ من قبول الزمالك عرض جالاتا سراي.. مصطفى محمد أرادنا 7 دقيقة | المحترفون
رائعة صلاح ضد وست هام مرشحة لجائزة هدف الشهر في إنجلترا 28 دقيقة | المحترفون
تشكيل بايرن ميونيخ – خماسي هجومي مرعب أمام هيرتا برلين 44 دقيقة | الدوري الألماني
أيمن أشرف: فارق الطول لم يزعجني أمام الدحيل.. وسنقاتل أمام بايرن ميونيخ 52 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
عودة بعد 10 سنوات.. بارما يضم جراتسيانو بيلي ساعة | الدوري الإيطالي
قائمة بيراميدز – غياب رمضان والسعيد.. وتواجد رولان أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
أسطورة قطر لـ في الجول: شجعت الأهلي أمام الدُحيل.. ومهمته ليست مستحيلة أمام بايرن ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 مونديال الأندية - مرتجي يوضح موقف أبو تريكة من زيارة الأهلي في قطر
قد ينال إعجابك