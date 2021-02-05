أسطورة قطر لـ في الجول: شجعت الأهلي أمام الدُحيل.. ومهمته ليست مستحيلة أمام بايرن

تولى أحمد خليل الخالدي نجم السد والعربي والمنتخب القطري، منصب رئيس جهاز الكرة بنادي لخويا القطري في عام 2013، قبل أن يندمج النادي بعدها بـ4 سنوات مع الجيش ويتغير اسمه لـ الدحيل رسميا في 2017.

كانت مفاجأة كبيرة للكثيرين، أن أسطورة الكرة القطرية الذي لعب كحارس مرمى لأندية العربي والسد والخور وقطر في الفترة من عام 1990 حتى 2008، ولعب للمنتخب القطري في مناسبات وبطولات عديدة، لم يشجع الدحيل وهو يواجه الأهلي في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بقطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير بمشاركة 6 أندية.

أحمد خليل ساند الأهلي بقوة قبل المباراة، وأعلن تشجيعه للمارد الأحمر، وعبر عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه بطل إفريقيا على حساب فريقه السابق.

وحرص نجم الكرة القطرية السابق والملقب بـ "الموج" على تقديم التهنئة لكل الأهلاوية بمناسبة الوصول إلى الدور نصف النهائي وملاقاة بايرن ميونخ بطل أوروبا يوم الإثنين المقبل 8 فبراير.

لكن ماهو سر ارتباط أحمد خليل مع الأهلي؟

يقول أحمد خليل "أعشق أبو تريكة ووائل جمعة منذ أن كان كلاهما لا يزال في الملاعب، وساهما بدور كبير في زيادة عشقي للنادي الأهلي".

"جمهور الأهلي كذلك جعلني أحب النادي كثيرا، بسبب عشقهم اللامتناهي للنادي".

"ما يميز جمهور الأهلي أنه يختلف عن كل جماهير فرق العالم، فهو خلف الفريق في كل مكان. تجده بالمطار، بالفندق، وبالملعب، ويصنع أجواء مختلفة تماما".

"جمهور الأهلي هو رقم (1) في إفريقيا وآسيا وأوروبا، بل وفي العالم كله أيضا".

من شجع في مباراة الأهلي والدحيل؟

"للأمانة شجعت النادي الأهلي، رغم أنني كنت رئيسا لجهاز الكرة في الدحيل سابقا عندما كان لا يزال تحت مسمى لخويا، وحققت معهم لقب بطولة كأس ولي العهد عام 2015".

"التشجيع حق مشروع لأي أحد، فحتى لو شجعت ريال مدريد مثلا أمام نادي قطري فهذا أمر عادي ويحدث في كرة القدم بكل نادي بالعالم، ولأن حبي للنادي الأهلي كبير جدا ولهذا الكيان، فقد شجعته وساندته بكل قوة".

وأضاف "الأهلي يمتلك تاريخ حافل منذ سنوات طويلة، وربما لقرون أيضا، وأعتقد أنهم لو قاموا بالحفر بجوار خوفو وخفرع قد يجدوا شعار الأهلي الذي تشعر وكأنه موجود منذ آلاف السنين بسبب عراقته".

ما سبب فوز الأهلي على الدحيل؟

"الأهلي حقق الفوز على الدحيل بالمنطق لأنه كان الأفضل فنيا، خاصة في الشوط الأول، ورغم اختلاف الأمور في الشوط الثاني وضغط الدحيل لكن تمكن الأهلي من الخروج فائزا".

"أعجبت كثيرا بمستوى محمد الشناوي حارس المرمى، وحسين الشحات بعدما قدما مباراة من طراز جيد جدا".

"المباراة بشكل عام كانت حافلة ومثيرة، والكل استمتع خلالها بالمستوى الفني من كلا الفريقين".

ماذا سيقدم الأهلي أمام بايرن ميونيخ؟

"مهمة الأهلي أمام بايرن ليست مستحيلة على الإطلاق وإن كانت تبدو صعبة على أرض الواقع كون بايرن فريق قوي وعالمي ويقدم مستويات مبهرة جدا".

"إذا كان بايرن ميونيخ فريق قوي وبطل أوروبا، فالاهلي أيضا قوي وهو بطل إفريقيا، وبدعم جماهيره يستطيع أن يحقق ويقدم الكثير في هذه المباراة، أثق تماما في قدرة الأهلي على الظهور بصورة مشرفة".

"الجماهير القطرية ستساند الأهلي في مباراة بايرن، سواء الموجودين في الملعب وحتى في المجالس وأمام شاشات التليفزيون، الكثير من أصدقائي يشجعون الأهلي".

وأتم "بيتسو موسيماني أيضا مدرب رائع وواثق في نفسه ومن أسلوبه، وسيكون قادرا على تحقيق الانتصار على بايرن أيضا".

كان الأهلي قد فاز على الدُحيل القطري بهدف مقابل لا شيء في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

ويتلقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم الإثينن المقبل في نصف نهائي البطولة.