"مستر هاتريك".. النصيري لاعب الشهر في الدوري الإسباني

فاز المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية، بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الإسباني.

يوسف النصيري النادي : إشبيلية إشبيلية

وتفوق النصيري على لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد، وفرينكي دي يونج لاعب برشلونة، وتوني كروس لاعب ريال مدريد، وسيرخيو كاناليس لاعب ريال بيتيس، وروجر مارتي لاعب ليفانتي، وباو توريس لاعب فياريال.

وتمكّن النصيري من تسجيل 7 أهداف في 6 مباريات خاضها بالدوري الإسباني خلال يناير، من ضمنها ثلاثيتين، كما قدّم تمريرة حاسمة، ليكون قد ساهم إجمالا في 8 أهداف.

النصيري (23 عاما) يمتلك إجمالا 16 هدفا في 30 مباراة خاضها مع إشبيلية بكافة المنافسات هذا الموسم.

ويحتل النصيري المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفا خلف سواريز.

ويلعب النصيري في صفوف إشبيلية منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي قادما من ليجانيس مقابل 20 مليون يورو.

المهاجم طويل القامة المولود في مدينة فاس المغربية، تكوّن في أكاديمية محمد السادس، قبل أن يبدأ رحلته في الملاعب الإسبانية مع مالاجا.