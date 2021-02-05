أوندا سيرو: أقوى امرأة بعالم الكرة تطمح في إعادة هازارد إلى تشيلسي

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

بدأت الصحافة الإسبانية في طرح فرضية عودة إدين هازارد لاعب ريال مدريد إلى فريقه السابق تشيلسي مجددا.

هازارد تعرض لانتكاسة جديدة وأصيب مجددا قبل يومين، سيناريو بات مكررا خلال موسمين في ريال مدريد بعد صفقة كبيرة بلغت 100 مليون يورو.

إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية ذكرت من جانبها أن تشيلسي تواصل مؤخرا مع هازارد لبحث إمكانية عودته، وأن الأمر تجاوز مجرد الاستسفسار.

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التقرير أوضح أن مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي، والمُلقَبة بـ "المرأة الأقوى في عالم كرة القدم"، لم تنس هازارد أبدا وستعيده إلى لندن لو سنحت الفرصة دون تفكير.

كما ذكر موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني المتخصص في أخبار ريال مدريد، أن تشيلسي مستعد لدفع من 40 مليون إلى 50 مليون يورو لاستعادة هازارد، وهو نصف المبلغ الذي دخل خزائنهم قبل عام ونصف.

هازارد (30 عاما) لم يخض هذا الموسم إلا 621 دقيقة وسجّل 3 أهداف فقط، فيما خاض الموسم الماضي بأكمله 1545 دقيقة فقط واكتفى بتسجيل هدف وحيد.

هازارد ريال مدريد
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