ماركا تكشف تأثير الدومنيو المحتمل في الانتقالات بسبب ميسي ومبابي وموقف صلاح

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 17:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليونيل ميسي

لم يجدد ليونيل ميسي تعاقده مع برشلونة حتى الآن ليثير الأمر الكثير من الحبر والتكهنات حول مستقبل قائد البلوجرانا في الصيف المقبل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

باريس سان جيرمان، أم مانشستر سيتي؟ أم يتحول كل شيء فجأة بسبب كيليان مبابي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريرا أوضحت فيه تأثير الدومينو المحتمل في الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار متعلقة
مؤتمر ناري غاضب من زيدان: أستحق مزيدا من الاحترام.. كنت محبوسا في القفص لأسبوعين نوير يكشف كيف يواجه لاعبين مجهولين في مونديال الأندية.. ويؤكد: الحارس أول مهاجم مؤتمر جوارديولا: تصريح كلوب؟ إذا رأى الجدول سيعرف أنها ليست أسبوعين بل شهرين

ميسي ومبابي

يظل باريس سان جيرمان أحد أكثر المهتمين بضم ميسي في الصيف المقبل لكن من أجل ضمه فعليهم بيع كيليان مبابي.

لماذا؟

ينتهي تعاقد مبابي في صيف عام 2022 ومن أجل تجديد التعاقد فيحتاج سان جيرمان للكثير من الأموال لإقناع اللاعب الفرنسي بالبقاء.

وتظل قواعد اللعب المالي النظيف هي أكبر عائق أمام الفريق الفرنسي إذ أنه من المستحيل أن يتواجد في صفوفه ميسي ومبابي ونيمار سويا.

لذا قد يقرر باريس التخلي عن مبابي وحينها سيوجه رسالة شكر لميسي لأنه كان سببا في إتاحة الفرصة له في ضم اللاعب الفرنسي.

في الوقت ذاته سيكون ريال مدريد سعيدا بمغادرة ميسي للدوري الإسباني.

مبابي وصلاح

أما حال عدم قدرة ريال مدريد على ضم مبابي فهناك مدرب معجب للغاية باللاعب الفرنسي وهو يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

لكن لضم لاعب بحجم مبابي فسيحتاج ليفربول للتخلي عن أحد مهاجميه الثلاثة إما محمد صلاح أو ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو.

تقرير "ماركا" أشار إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية تتوقع أن صلاح هو الأقرب بين الثلاثي للرحيل حينها.

ميسي وأجويرو

لكن ماذا لو فوت سان جيرمان فرصة التعاقد مع ميسي؟ سيكون بيب جوارديولا مدربه السابق في برشلونة والحالي في مانشستر سيتي على أهبة الاستعداد لاغتنام الفرصة لضمه.

حينها سيستفيد برشلونة من رحيل قائده إذ أنه سيضم سيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر ولكن سيكون إقناعه صعبا بعد مغادرة ميسي للفريق.

أما مانشستر سيتي فلديه ما يكفي من الأموال لضم ميسي مع خطة لجعله ينتقل لنادي نيويورك سيتي أحد أعضاء شركة "سيتي" والتي تمتلك كلا الناديين.

وبغض النظر عمن سينجح في ضم ميسي لكن المؤكد أن قرار رحيله عن برشلونة سيتسبب في الهزة الأولى في سلسلة هزات أقوى ستضرب الكرة الأوروبية الصيف المقبل.

ميسي صلاح مبابي برشلونة ليفربول ريال مدريد سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
أيمن أشرف: فارق الطول لم يزعجني أمام الدحيل.. وسنقاتل أمام بايرن ميونيخ دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
عودة بعد 10 سنوات.. بارما يضم جراتسيانو بيلي 12 دقيقة | الدوري الإيطالي
قائمة بيراميدز – غياب رمضان والسعيد.. وتواجد رولان أمام طلائع الجيش 17 دقيقة | الدوري المصري
أسطورة قطر لـ في الجول: شجعت الأهلي أمام الدُحيل.. ومهمته ليست مستحيلة أمام بايرن 25 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
قائمة ريال مدريد – 14 لاعبا متاحا فقط من الفريق الأول أمام ويسكا 30 دقيقة | الدوري الإسباني
"مستر هاتريك".. النصيري لاعب الشهر في الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
أنا الشيشيني – كواليس أول نهائي قاري مصري.. وسر الرحيل عن الزمالك ساعة | حكايات في الجول
صلاح وميسي ورونالدو في الزعامة.. التأريخ والإحصاء يختار أفضل لاعبي القارات بالعقد الأخير ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 على رأسهم حسين السيد.. الإسماعيلي يعلن استعارة 5 لاعبين
قد ينال إعجابك