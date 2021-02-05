12 فريقا يصعدون إلى دور الـ 32 من كأس مصر

صعد 12 فريقا من الدرجات المختلفة إلى دور الـ32 لبطولة كأس مصر لموسم 2020/2021.

الفرق الصاعدة جاءت من دوري الدرجة الثانية، بجانب فريق العبور أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، وفريق لافيينا من الدرجة الرابعة.

كيما أسوان فاز على الألومينيوم بهدفين مقابل هدف.

النصر اكتسح شبان بداوي بخماسية مقابل لا شيء.

المنصورة فاز على الحامول بهدفين دون رد .

وحقق سوهاج الفوز على تليفونات بني سويف بهدف دون رد.

وتخطى القناة عقبة المريخ بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

حرس الحدود فاز على فاركو بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بينهما.

دكرنس فاز على بلدية المحلة بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في المباراة.

وصعد كوكاكولا على حساب السكة الحديد بعد الفوز بركلات الترجيح 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحقق النجوم الفوز على مصر للتأمين 8-7 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي .

وفاز بتروجت على منشية الشهداء بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة.

لافيينا فاز على ملوي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة.

وأخيرا، فاز العبور على الداخلية بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة.

وستقام غدا مباراتين بين مركز شباب سيدي غازي مع نبروه، وبترول أسيوط مع أشمون ليكتمل عقد دور الـ32 من البطولة.

يشارك في بطولة كأس مصر 18 فريقا من الدوري الممتاز، بجانب 14 فريقا من الأقسام الأخرى.