نوير يكشف كيف يواجه لاعبين مجهولين في مونديال الأندية.. ويؤكد: الحارس أول مهاجم

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 17:18

كتب : FilGoal

نوير - بايرن ميونيخ ضد بريمن

كشف مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ عن طريقته في التحضير لملاقاة اللاعبين غير المألوفين والذين لا يواجههم بشكل اعتيادي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ويستعد بايرن ميونيخ لملاقاة الأهلي يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية في قطر.

وقال نوير لمجلة بايرن ميونيخ الرسمية: "أعرف جيدا ما أتوقع ملاقاته، الفارق الوحيد في تلك البطولة إنني لا أعرف كل شيء عن اللاعبين".

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وأردف "لذا علي أن أنظر لمظهر اللاعب أو رقم قميصه لتحديد من يركض تجاهي".

وعن استعداداته للمباريات بشكل عام وهل يعتمد على الخصم المقبل له قال: "أدرس الأسلوب واللعب الفردي للاعبين وتنويع الركلات الركنية والركلات الحرة وسلوك لاعبي الجناح وكيفية تنفيذ ركلات الجزاء".

وأكمل الحارس الألماني "أعرف كل شيء وأدرس كذلك طريقة الخصم من اللعب المفتوح، لدي كتالوج في رأسي".

وواصل نوير "المحاضرات والملخصات قبل المباريات كافية بالنسبة لي، فأنا أرى اللاعبين يستعدون للإحماء أمامي وكل شيء أحظفه في رأسي، إنه أمر معقد جدا، لكن في بعض الأحيان كل الاستعدادات لا تساعد، فلا يمكن توقع كل شيء".

أما عن الحمية الغذائية التي يتبعها أجاب صاحب الـ34 عاما "لسنوات عديدة كنت أهتم بنظام غذائي صحي أكثر مما كنت عليه سابقا، لدي نظام يشبه لنظام ليون جوريتسكا، على سبيل المثال هو خال من الجلوتين، فلا أتناول اللحوم الحمراء".

وعن طريقته في اللعب قال نوير: "أعتقد إنني أستطيع تقديم شيء ما لفريقي بالإضافة للتصديات، فيقال دائما إن المهاجم هو أول مدافع، أعتقد أن الحارس يجب أن يكون أول مهاجم في الأيام الحالية".

نوير بايرن ميونيخ الأهلي كأس العالم للأندية
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