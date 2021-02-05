إصابة عمر رضوان بـ فيروس كورونا

أعلن نادي أسوان إصابة حارسه عمر رضوان بفيروس كورونا.

وسيغيب حارس زهرة الجنوب عن مواجهة الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها غدا السبت ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

وقال محمد عبد الغفار طبيب الفريق أن سلبية الحارس جاءت إيجابية.

وانضم رضوان لأسوان الموسم الجاري قادما من صفوف الجونة.

وشارك الحارس البالغ 23 عاما في 8 مباريات الموسم الجاري استقبل 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من 10 مباريات، وله مباراة مؤجلة مع الاتحاد السكندري.