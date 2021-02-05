مران الزمالك - باتشيكو يحفز اللاعبين.. وتدريبات قوية لرفع اللياقة البدنية

حفز جايمي باتشيكو مدرب الزمالك لاعبيه خلال حديثه معهم قبل انطلاق مران الجمعة في مقر النادي.

وتحدث البرتغالي عن اللقاء المقبل للفريق، ضد ضيفه الاتحاد، يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز، وتطرق لأمور فنية وشدد على ثقته في اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة في الفترة المقبلة.

وقال باتشيكو للاعبين إنهم جميعا على "قدر المسؤولية لما يمتلكون من إمكانات وخبرات للتعامل مع كل الظروف".

وخضع اللاعبون لتدريبات تأهيلية قوية لرفع مستوى لياقتهم البدنية.

وحرص عبد الحليم علي مدير الكرة على الاطمئنان على الثلاثي أشرف بنشرقي ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي الذي خاض تدريبات تأهيلية في الجيم.

وتدرب في الجيم أيضا الثلاثي محمد أشرف "روقا" ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني.

وأدى حراس المرمى، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبو جبل وأحمد السيد والسيد عطية، تدريبات قوية.

ووضع عمرو عبد السلام مدرب الحراس برنامجا تأهيليا سريعا للخماسي لرفع مستوى اللياقة البدنية، قبل أن يدربه على أمور فنية.

ويستضيف الزمالك فريق زعيم الثغر أملا في العودة لسكة الانتصارات.

ويخوض الزمالك المواجهة مكتمل الصفوف بعدما جاءت آخر مسحة طبية سلبية لجميع عناصر الفريق.

وخسر الزمالك يوم الثلاثاء أمام مضيفه غزل المحلة بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا لترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

اختر التشكيل الأمثل للفريق لمواجهة الاتحاد وشارك اختياراتك مع أصدقائك