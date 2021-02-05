مران الزمالك - باتشيكو يحفز اللاعبين.. وتدريبات قوية لرفع اللياقة البدنية

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

حفز جايمي باتشيكو مدرب الزمالك لاعبيه خلال حديثه معهم قبل انطلاق مران الجمعة في مقر النادي.

وتحدث البرتغالي عن اللقاء المقبل للفريق، ضد ضيفه الاتحاد، يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز، وتطرق لأمور فنية وشدد على ثقته في اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة في الفترة المقبلة.

وقال باتشيكو للاعبين إنهم جميعا على "قدر المسؤولية لما يمتلكون من إمكانات وخبرات للتعامل مع كل الظروف".

أخبار متعلقة
محمد صبحي لـ في الجول: فزت في رهان عودتي لـ الإسماعيلي.. ورسالة لجمهور الدراويش دوري أبطال كونكاكاف - تغيير جذري ومشاركة 50 فريقا بدءا من نسخة 2023 سواريز: أردت أن يراني أطفالي أغادر برشلونة بطريقة لائقة.. وحقيقة قضية الجنسية الإيطالية كاف يوافق على طلب الهلال السوداني بتغيير حكم مواجهة مازيمبي

وخضع اللاعبون لتدريبات تأهيلية قوية لرفع مستوى لياقتهم البدنية.

وحرص عبد الحليم علي مدير الكرة على الاطمئنان على الثلاثي أشرف بنشرقي ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي الذي خاض تدريبات تأهيلية في الجيم.

وتدرب في الجيم أيضا الثلاثي محمد أشرف "روقا" ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني.

وأدى حراس المرمى، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبو جبل وأحمد السيد والسيد عطية، تدريبات قوية.

ووضع عمرو عبد السلام مدرب الحراس برنامجا تأهيليا سريعا للخماسي لرفع مستوى اللياقة البدنية، قبل أن يدربه على أمور فنية.

ويستضيف الزمالك فريق زعيم الثغر أملا في العودة لسكة الانتصارات.

ويخوض الزمالك المواجهة مكتمل الصفوف بعدما جاءت آخر مسحة طبية سلبية لجميع عناصر الفريق.

وخسر الزمالك يوم الثلاثاء أمام مضيفه غزل المحلة بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا لترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

اختر التشكيل الأمثل للفريق لمواجهة الاتحاد وشارك اختياراتك مع أصدقائك

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا تكشف تأثير الدومنيو المحتمل في الانتقالات بسبب ميسي ومبابي وموقف صلاح 48 ثاتيه |
مؤتمر ناري غاضب من زيدان: أستحق مزيدا من الاحترام.. كنت محبوسا في القفص لأسبوعين 12 دقيقة | الدوري الإسباني
12 فريقا يصعدون إلى دور الـ 32 من كأس مصر 23 دقيقة | مصر
نوير يكشف كيف يواجه لاعبين مجهولين في مونديال الأندية.. ويؤكد: الحارس أول مهاجم 32 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر جوارديولا: تصريح كلوب؟ إذا رأى الجدول سيعرف أنها ليست أسبوعين بل شهرين 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة عمر رضوان بـ فيروس كورونا 56 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: لا نحظى بوقت للراحة وسيتي حصل على أسبوعين.. وأزمة لايبزيج ليست ضمن عملي ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - باتشيكو يحفز اللاعبين.. وتدريبات قوية لرفع اللياقة البدنية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 على رأسهم حسين السيد.. الإسماعيلي يعلن استعارة 5 لاعبين
قد ينال إعجابك