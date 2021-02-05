محمد صبحي لـ في الجول: فزت في رهان عودتي لـ الإسماعيلي.. ورسالة لجمهور الدراويش

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 16:07

كتب : ياسر الشريف

محمد صبحي - الإسماعيلي

أوضح محمد صبحي حارس الإسماعيلي معاناته من أجل العودة لارتداء قميص الدراويش مجددا، وتحدث عن الجماهير التي تهدم النادي في تصريحات خاص لـ FilGoal.com.

محمد صبحي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

الإسماعيلي يعاني مع بداية الموسم الجاري إذ حصد الفريق 8 نقاط من 10 مباريات يحتل بها المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

وقال صبحي لـ FilGoal.com: "عدت للإسماعيلى بعد غياب 4 مواسم وكنت أخطط لتلك العودة لهذا قبلت اللعب فى أندية ودوريات مع خالص احترامى لها لم تكن على قدر تاريخي ولكن قلت للحفاظ على مستواي وأن أظل فى الملعب لأحافظ على فرصة العوده لبيتى وهذا ما حدث".

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وتابع "طبعا أنا الفائز في رهانى وعدت بعد أكد البعض أننى لن أعود".

وأوضح "ضحيت بالكثير من أجل العودة لعبت بمقابل مادي قد لا يقبله لاعب صاعد فى نادي كبير وتحملت الكثير وقلت ليس مهما لأن الأهم العودة".

وأكمل "لم أندم بعد العودة ولن يحدث فقد كنت أعلم أن الإسماعيلي يعاني وحتى لكى أساعد فى عودة الفريق ومن أجل ذلك وقعت على بياض ونسيت أى أحداث سابقة".

وواصل الحارس البالغ 39 عاما "لا أدخر أى مجهود من أجل الفريق وعلى فكرة ما أبذله داخل الملعب أقل بكثير من المبذول خارجه، وهدفى توفير الاستقرار للاعبين حتى عندما نطلب منهم نجد المردود داخل الملعب".

وأردف "أعلم أن الظروف صعبة والفريق بمر بحالة من عدم التوفيق والاستقرار ولكننى متفائل بأن الله سوف يمنحنا ما نفتقده حاليا".

واستدرك "دائما أجلس مع اللاعبين وأحاول أن أقول لهم من هو النادى الإسماعيلي ولا بد أن نبذل أقصى جهد لكى يعود، نمتلك تشكيل جيد من اللاعبين ولكن ينقصهم التوفيق فقط".

وتحدث حارس منتخب مصر السابق عما يحزنه من جمهور الدراويش: "ما يقلقنى بل ويحزننى هو قلة من الجماهير التى اعتادت على السب والانتقادات العنيفة للاعبين، هؤلاء ليسوا الجمهور الحقيقي للنادي هؤلاء هدفهم الضرر للنادي".

وأردف "أقول لهم لو كنتم تريدون عودة حقيقية للإسماعيلي فكفوا عن سب اللاعبين وتنتقدوهم بهذه الصورة ولأنهم هم من ستعتمدوا عليهم فى عودة الفريق".

وواصل "كلامى هنا للجماهير الحقيقية أن يساندوا الفريق واللاعبين وأنا أثق فى عودة النتائج إلى ما تتمناه الجماهير ولكن عليهم الابتعاد عن تلك الانتقادات التى تهدم ولا تبني".

وأكمل "أعلم أن هناك أخطاء وأنا كأكبر اللاعبين وقائد الفريق اتحمل الأخطاء ومن هنا أنا اتحمل الهزيمة من سموحة وليس غيرى".

وأتم "نريد من الجماهير أن تتحمل معنا وتحملها يكون فى المساندة وليس الانتقاد وسب اللاعبين لأن من يفعل هذا ليس جمهور النادى بل هم من يهدفوا استمرار تدهور أحوال الفريق".

محمد صبحي الإسماعيلي في الدوري
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