سواريز: أردت أن يراني أطفالي أغادر برشلونة بطريقة لائقة.. وحقيقة قضية الجنسية الإيطالية

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 14:47

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

كشف لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد أنه أراد الحصول على الجنسية الإيطالية بغض النظر عن اهتمام يوفنتوس الإيطالي بضمه.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

يوفنتوس

سواريز خاض اختبار اللغة الإيطالية للحصول على الجنسية في جامعة بيروجيا، وبعد تحقيقات تم اكتشاف تسريب أسئلة الاختبار للأوروجوياني.

سواريز قال في حوار لـ "El Transitor": "كان هناك اهتمام من عدة أندية، وليس فقط يوفنتوس".

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وأضاف "تابعت الحصول على الجنسية الإيطالية، لإنني عملت للحصول عليها منذ أكثر من عام".

الأوروجوياني قال في وقت سابق إنه اتفق مع يوفنتوس على بنود التعاقد قبل أن ينسحب يوفنتوس من الصفقة بعد فشل حصوله على الجنسية الإيطالية.

هداف الدوري الإسباني بقميص الروخيبلانكوس حتى الآن تابع: "كومان مدرب برشلونة أخبرني بأنه لن يعتمد عليّ، وافقت على ذلك، لكنني أخبرته أنني امتلك عقدا، ولذلك أردت الانضمام لتدريبات الفريق قبل بداية الموسم".

وأتم "تحدثت مع بارتيميو وكذلك المحامي الخاص بي، كان من الصعب الرحيل عن برشلونة، لم يحترموني، أردت أن يراني أطفالي أغادر النادي بطريقة لائقة".

سواريز يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفا.

لويس سواريز يوفنتوس برشلونة أتليتكو مدريد
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