خبر في الجول - استمرار إصابة 4 لاعبين من الاتحاد السكندري بفيروس كورونا

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 14:15

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

علم FilGoal.com أن آخر مسحة طبية خضع لها فريق الاتحاد السكندري كشفت استمرار إصابة 4 لاعبين وعضو في الجهاز الفني بفيروس كورونا.

وأجرى زعيم الثغر مسحة طبية استعدادا لمواجهة مضيفه الزمالك يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وكشفت المسحة إيجابية عينة أحمد نبيل "مانجا" ومحمد عطوة وعبد السميع إبراهيم "سيمو" ومصطفى إبراهيم، وفقا لمصدر في النادي السكندري.

أخبار متعلقة
نسخة جديدة من كأس الدوري الأرجنتيني بعد 19 يوما من فوز بوكا باللقب.. وسوبر كلاسيكو في الجولة 5 ثنائي سيتي وجناح وحارس أرسنال يتنافسون على جائزة لاعب يناير في الدوري الإنجليزي مونديال الأندية - كيميتش: نتسلح بعقليتنا ومهاراتنا مران الأهلي - جلسة خاصة بين موسيماني وأفشة.. وتدريبات بدنية لثلاثي الدفاع

وسيخضع الفريق لمسحة جديدة اليوم الجمعة في معامل جامعة الإسكندرية للتأكد من نتائج المسحة الأولى التي أجراها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتجري أندية الدوري الممتاز مسحات طبية بانتظام للاطمئنان على سلامة عناصرها قبل المباريات.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 11 نقطة بعد خوض 7 مباريات فقط.

ويدخل سيد البلد لقاء الزمالك منتشيا بفوزه على مصر المقاصة يوم الأربعاء بنتيجة 4-صفر.

ويتصدر الزمالك الترتيب ورصيده 23 نقطة بعد خوض 10 لقاءات.

ويأمل الفارس الأبيض استعادة الثقة بعد خسارته يوم الثلاثاء أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1.

الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فليك: أردنا الفوز قبل السفر إلى قطر.. الآن الرحلة ستكون لطيفة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
الإصابة تضرب 10 لاعبين من بيراميدز.. تعرف على فترة غيابهم ساعة | الدوري المصري
إلى الصدارة مؤقتا.. إنتر يهزم فيورنتينا بثنائية تحت أنظار ريبيري ساعة | الدوري الإيطالي
فايلر: جماهير الأهلي تحملك على الأعناق لو نجحت.. لكن ذلك قد ينقلب ضدك ساعة | كأس العالم للأندية 2020
معلول: مواجهة بايرن لا تحتاج إلى شحن.. ندرك قيمتها وسنقاتل لإسعاد الجمهور ساعة | كأس العالم للأندية 2020
في الجول يكشف - القصة الكاملة لتسوية الزمالك مع أشيمبونج.. والموقف الحالي ساعة | الدوري المصري
هدف كومان يكفي.. بايرن ينتصر على هيرتا برلين قبل ملاقاة الأهلي 2 ساعة | الدوري الألماني
موسيماني: أتمنى أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر أمام بايرن ميونيخ 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 مونديال الأندية - مرتجي يوضح موقف أبو تريكة من زيارة الأهلي في قطر
قد ينال إعجابك