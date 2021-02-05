خبر في الجول - استمرار إصابة 4 لاعبين من الاتحاد السكندري بفيروس كورونا

علم FilGoal.com أن آخر مسحة طبية خضع لها فريق الاتحاد السكندري كشفت استمرار إصابة 4 لاعبين وعضو في الجهاز الفني بفيروس كورونا.

وأجرى زعيم الثغر مسحة طبية استعدادا لمواجهة مضيفه الزمالك يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وكشفت المسحة إيجابية عينة أحمد نبيل "مانجا" ومحمد عطوة وعبد السميع إبراهيم "سيمو" ومصطفى إبراهيم، وفقا لمصدر في النادي السكندري.

وسيخضع الفريق لمسحة جديدة اليوم الجمعة في معامل جامعة الإسكندرية للتأكد من نتائج المسحة الأولى التي أجراها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتجري أندية الدوري الممتاز مسحات طبية بانتظام للاطمئنان على سلامة عناصرها قبل المباريات.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 11 نقطة بعد خوض 7 مباريات فقط.

ويدخل سيد البلد لقاء الزمالك منتشيا بفوزه على مصر المقاصة يوم الأربعاء بنتيجة 4-صفر.

ويتصدر الزمالك الترتيب ورصيده 23 نقطة بعد خوض 10 لقاءات.

ويأمل الفارس الأبيض استعادة الثقة بعد خسارته يوم الثلاثاء أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1.