مران الأهلي - جلسة خاصة بين موسيماني وأفشة.. وتدريبات بدنية لثلاثي الدفاع
الجمعة، 05 فبراير 2021 - 14:05
كتب : حسام نور الدين
عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الجمعة.
وشهدت الجلسة الحديث عن التحضير للمباراة واستعراض أبرز الأمور الفنية الخاصة بمباراة الدحيل التي أقيمت أمس الخميس والتي فاز بها الأهلي بهدف دون مقابل.
وأجرى موسيماني جلسة تحفيزية مع محمد مجدي أفشة على هامش المران الذي أقيم على ملعب جامعة قطر.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة لمواجهة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها الاثنين المقبل.
وخاض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا، ووضع الجنوب إفريقي برنامجا استشفائيا للاعبين.
فيما خاض الثلاثي محمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون تدريبات بدنية على هامش المران، في إطار البرنامج الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين.
وتفوق الأهلي على الدحيل القطري بهدف حسين الشحات ليتأهل إلى المربع الذهبي ويستعد لملاقاة بايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل.