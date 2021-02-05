مران الأهلي - جلسة خاصة بين موسيماني وأفشة.. وتدريبات بدنية لثلاثي الدفاع

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الجمعة.

وشهدت الجلسة الحديث عن التحضير للمباراة واستعراض أبرز الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏الدحيل التي أقيمت أمس الخميس والتي فاز بها الأهلي بهدف دون مقابل.

وأجرى موسيماني جلسة تحفيزية مع محمد مجدي أفشة على هامش المران الذي أقيم على ملعب جامعة قطر.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة ل‏مواجهة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها ‏الاثنين المقبل.‏

وخاض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا، ووضع الجنوب إفريقي برنامجا استشفائيا للاعبين.

فيما خاض الثلاثي محمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون تدريبات بدنية على هامش المران، في إطار البرنامج الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين.

وتفوق الأهلي على الدحيل القطري بهدف حسين الشحات ليتأهل إلى المربع الذهبي ويستعد لملاقاة بايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل.